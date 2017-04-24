Назван самый «бедный» депутат Заксобрания Ямала

Салехард, , 13:10 — REGNUM Декларационная кампания выявила финансовые взлеты и падения ямальских парламентариев. Традиционно в тройке лидеров по доходности — представители «партии власти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самым состоятельным депутатом Законодательного собрания ЯНАО по итогам 2016 года стал член партии «Единая Россия», глава «Арктик СПГ 2» Сергей Соловьев. Он задекларировал доход в 78,1 млн рублей, что меньше на 1,3 млн, чем в 2015 году. Также депутат владеет тремя квартирами и одним машиноместом. Его супруга не получила за 2016 год ни копейки. Но владеет двумя автомобилями AUDI Q7 и MERCEDES BENZ ML 63, а также квартирой в 130 кв.м.

Второе место по доходности занимает в региональном парламенте заместитель гендиректора «Газпромнефть-Ямал» Валерий Миннибаев с доходами в 68,1 млн рублей. В его собственности две квартиры в России и одна в Испании. Также автомобиль Lexus RX. По сравнению с 2015 годом Миннибаев обеднел на 3,8 млн рублей. А вот его супруга резко разбогатела и задекларировала 3,4 млн рублей, хотя годом ранее указала доходов 215 тысяч рублей.

Третье место в рейтинге финансовой состоятельности занял руководитель «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно, задекларировавший за 2016 год 59,9 млн рублей. Он стал богаче на 16 млн рублей, в сравнении с 2015 годом. У Олега Арно, помимо двух квартир и гаража, внушительный автопарк — «Тойота Ленд Крузер 200», два мотоцикла Хонда GL 1800A и Harley Davidson, а также снегоходом и снегоболотоходом. У супруги Арно в собственности земельный участок, квартира и Mitsubishi PAJERO 3,8 SWB, и доход в 153 тысячи рублей.

Депутат Заксобрания ЯНАО и глава «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутикова задекларировал на 10 млн больше, чем прежде. Его доход за 2016 год составил 47,1 млн рублей. В его владениях 50 соток земли, гараж, квартира и дом на 701 кв.м. Его супруга не имеет доходов за 2016 год. Но владеет автомобилем MERCEDES BENZ GLA и квартирой на 160 кв.м.

Парламентарий Павел Крюков, возглавляющий «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», в 2016 году показал доход 34,8 млн рублей, что на 6,2 млн выше прежнего. Его супруга показала доход в 1,5 млн рублей. У супругов Крюковых в собственности по квартире и одна совместная. Транспортом и гаражами не владеют.

Депутат Виктор Казарин обеднел за год на 10 млн рублей, судя позадекларированнфм за минувший год в 24,5 млн рублей. Три квартиры, два земельных участка и три гаража — в недвижимости. Автопарк Виктора Казарина расширился на снегоболотоход, помимо снегохода SKI-DOO SKANDIC SWT-550 и автомобиля «Опель-Вектра». Его супруга получила доход 295 тыс. рублей, владея гаражом, домом, квартирой, нежилым строением и автомобилем NISSAN.

Оригинальный доход у супруги депутата Алексея Шилкина — 4 копейки. Сам он задекларировал 21 млн рублей, против прежних 17 млн рублей. В собственности депутата квартира, нежилое помещение, автомобиль Chevrolet, снегоход и прицеп. Жена и трое детей лишь пользуются благами трудов парламентария.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин задекларировал 18,8 млн рублей, что на 10 млн меньше его дохода за 2015 год. У Ямкина в собственности три земельных участка, дом, гараж, автомобиль Nissan Patrol, автоприцеп, моторная лодка и снегоход. У жены доход составил в 2016 году 2,1 млн рублей, есть доля в доме и автомобиль SUZUKI.

Остальные из 21 депутата ямальского Заксобрания, показали доходы гораздо меньше. Резкое падение доходов получилось в 2016 году у Сергея Харючи, который задекларировал 18,7 млн рублей вместо прежних 46,9 млн.

У депутата Марата Абдрахманова также существенное снижение доходов: с 29,6 млн рублей в 2015 году до 14,8 млн рублей в 2016-м. Дмитрий Жаромски задекларировал 14,4 млн рублей. Елена Зленко —14,2 млн рублей. Елена Лаптандер — 10,6 млн рублей. Супруг парламентария, напротив, немного увеличил доход с 5 до 5,9 млн. Людмила Иванова — 10,3 млн рублей. Валерий Степанченко — 9,7 млн рублей. Эдуард Яунгад — 9,4 млн рублей. Александр Голубенко — 7,3 млн рублей.

В «хвосте» по доходности оказались начальник медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым», депутат Игорь Герелишин, который задекларировал 6,4 млн рублей. У которого в собственности квартира и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Его супруга заработала 1,4 млн рублей.

«Сокол Жириновского» Иван Вершинин показал за 2016 год доход в 5,4 млн рублей. Владеет двуми нежилыми помещениями. Его супруга получила за прошлый год 906 тыс. рублей и также владеет нежилым помещением. Транспорта в семье Вершиных нет.

Лидер КПРФ Ямала, депутат Елена Кукушкина оказалась самой бедной среди парламентариев Заксобрания ЯНАО, получив доход в 4,9 млн рублей. Ее супруг заработал 414 тыс. рублей. В собственности Кукушкиных квартира на 64 кв.м. Автомобилями не обзавелись.