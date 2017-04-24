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Президента Таджикистана запретили упоминать в СМИ без указания всех званий

Политика

Сотрудники таджикских государственных СМИ в обязательном порядке должны указывать, что Рахмон не только «Лидер нации», но еще и «Основоположник мира и национального единства»

Пешвои миллат Эмомали Рахмон
Иллюстрация: Kremlin.ru
Пешвои миллат Эмомали Рахмон

Душанбе, 24 апреля 2017, 13:06 — REGNUM  При упоминании президента Таджикистана в государственных средствах массовой информации журналисты обязаны указывать его полный титул: «Основоположник мира и национального единства — Лидер нации», сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию одного из сотрудников правительственного издания.

Отмечается, что новые нормы вступили в силу на прошлой неделе. Ранее главу государства можно было называть укороченно — «Джаноби Оли» или «Лидер нации».

По словам директора государственного радио Таджикистана Фарруха Зиёева, необходимость называть полный титул Эмомали Рахмона — требование закона, который необходимо соблюдать.

«Однако бывают случаи, когда журналисты могут использовать синонимы — «Глава государства» или просто «Лидер нации». А в официальных сообщениях необходимо указывать полностью все титулы. От журналистов требуется лишь выполнение норм закона, не более», — цитирует его слова «Озоди».

Напомним, закон «Об основоположнике национального мира согласия — Лидере нации» Эмомали Рахмон подписал в ноябре 2016 года.

Документ предусматривает создание музея, библиотеки и архива Основателя мира и национального единства — Лидера нации, учреждение ордена «Лидер нации — Эмомали Рахмон», а также государственной премии «Лидер нации — Эмомали Рахмон», которые президент страны будет присуждать «за особый вклад в развитие демократии, укрепление мира и стабильности общества, дружбы между народами».

В пресс-службе «Основоположника мира» подчеркнули, что закон направлен на «обеспечение государственной независимости, прочности мира, единства, защиту человека, обеспечение его прав и свобод, защиту интересов государства, организаций и учреждений, борьбу с преступностью, обеспечение общественного порядка и социально-экономического развития, прогресса различных сфер жизни общества».

Кроме того, с принятием вышеназванного закона в Таджикистане была введена уголовная ответственность за оскорбление «Лидера нации», в том числе посредством печати, других средств массовой информации или сети интернет. За публичное оскорбление главы государства или клевету в его адрес обвиняемому грозит лишение свободы сроком на пять лет.

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