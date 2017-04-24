Боевые корабли Балтфлота встанут на рейд в Петербурге ко Дню Победы

Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Группа кораблей и судов Балтийского флота примет участие в военном Параде 9 мая в Санкт-Петербурге в ознаменование 72-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа. Причем, корабли займут свои места на Неве уже в конце апреля.

«В ночь с 30 на 31 апреля на рейде между Дворцовым и Благовещенским мостами Санкт-Петербурга займут свои места подводная лодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Минск», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, ракетный катер «Моршанск», малый противолодочный корабль «Зеленодольск» и корвет «Стойкий» встанут в парадный строй у набережной Лейтенанта Шмидта. У Английской набережной бросят якорь десантный катер «Денис Давыдов», малый ракетный катер «Ливень», базовый тральщик «Александр Обухов».

Военно-морской парад, посвященный Дню Победы, начнется в 9:00 9 мая.

До этого времени, как отметили в пресс-службе Западного военного округа, военным морякам предстоит подготовить свои корабли к праздничным мероприятиям, а также провести тренировки военно-морского парада.

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Как сообщало ИА REGNUM, военный парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга начнется в 10 часов утра 9 мая. В нем примут участие около ста единиц боевой техники. Среди них будут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», а также новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400. Впервые в новейшей истории города парад будет сопровождаться пролетом десятков военных самолетов и вертолетов.

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