«Итоги выборов во Франции определят срок жизни Евросоюза»

Москва, , 13:02 — REGNUM Очевидно, что западный мир сделает все, чтобы не допустить Марин Ле Пен к президентскому креслу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Им не нужен президент Франции, который выступает за независимость и суверенитет своей страны, за сохранение национальной идентичности и традиционных ценностей, готовый к диалогу и сотрудничеству на равноправной основе с другими странами и выступающий против санкционной политики», — отметил парламентарий.

«Во многом итоги президентских выборов во Франции определят срок жизни Евросоюза, европейская бюрократия и международный капитал это прекрасно понимают, поэтому пустят в ход все свои силы на поддержку Макрона и продолжат полномасштабную атаку против Ле Пен», — считает Железняк.

Кроме того, говорит он, многое будет зависеть и от того, насколько грязно и неуклюже будет действовать администрация уходящего президента Оланда против Ле Пен.

Кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон лидирует по итогам первого тура с 23,72% голосов, свидетельствуют данные МВД страны по итогам обработки 92% бюллетеней. На втором месте — кандидат ультраправых Марин Ле Пен (21,91%). Таким образом, полученные данные подтверждают, что оба эти кандидата проходят во второй тур, который намечен на 7 мая 2017 года.

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