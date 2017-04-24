Рябков рассказал, почему РФ, США и ООН не провели встречу по Сирии

Москва, , 12:59 — REGNUM Встреча представителей России, США и ООН по Сирии не состоялась из-за позиции официального Вашингтона, который не смог подтвердить готовность к данным переговорам. Об этом, как передает RT, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Они (власти США) не подтвердили с самого начала, что они будут готовы к этой трехсторонней встрече», — сказал он.

При этом замглавы МИД России добавил, что неготовность Вашингтона, возможно, связана с разными подходами сторон к данному вопросу.

«Наверное, мы имеем дело здесь с определенными разночтениями в подходе Москвы и Вашингтона к вопросам, которые там надо обсуждать», — отметил Рябков.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года президент Сирии Башар Асад на расширенном пленуме ЦК правящей в Сирии Партии арабского социалистического возрождения (БААС) сообщил, что западные страны во главе с США вмешиваются во внутренние дела Сирии в интересах террористов.

По его словам, каждый раз, когда армия Сирии одерживает ту или иную победу над террористами, США и их сателлиты тут же вмешиваются в дела Сирии в интересах террористов.

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