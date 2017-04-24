Ле Пен: Макрон слаб перед лицом исламистского терроризма

Париж, , 12:59 — REGNUM

Кандидат от крайне правых Франции Марин Ле Пен назвала своего соперника по президентской гонке Эммануэля Макрона «слабым» перед лицом исламистского терроризма, сообщает Reuters.

«Я езжу по местам, чтобы встречаться с французским народом и обратить внимание людей к важным вопросам, в том числе исламистскому терроризму, по которому г-н Макрон, по меньшей мере слаб», — заявила Ле Пен.

«У Макрона нет никакого проекта по защите народа Франции в условиях опасности исламизма», — отметила она, добавив, что второй тур выборов во Франции станет референдумом по вопросу «неконтролируемой глобализации».

Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, в которых верх одержал бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, за которым следует лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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