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На выборах в Тамбовской области протестировали технологию QR-кода

Политика

Эксперимент прошел успешно

QR-код
geralt
QR-код

Тамбов, 24 апреля 2017, 13:00 — REGNUM  

На дополнительных выборах в Тамбовской области, которые прошли 23 апреля, на 11 участков для голосования была применена технология QR-кода для печати протоколов избирательных комиссий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Технология позволяет переносить показания, записанные в протоколах, в систему «ГАС-выборы» не вручную, а с помощью гаджетов. Это позволяет избежать ошибок при введении информации.

Как сообщает «Интерфакс», эксперимент удался на всех участках. «Эксперимент удался, на всех 11 избирательных участках QR-код был успешно сформирован и использовался для передачи данных в систему «ГАС-выборы». Надеюсь, что эту технологию мы внедрим в масштабах всей России к единому дню голосования в сентябре этого года», — цитирует агентство члена Центральной избирательной комиссии РФ Евгения Шевченко.

23 апреля в Тамбовской области прошли дополнительные выборы депутатов сельских советов. Всего были выбраны депутаты шести органов власти. Все участки для голосования находились в Тамбовском районе.

ИА REGNUM напоминает, что прошедшие в сентябре 2016 года выборы ознаменовались несколькими скандалами, связанными с несовпадением информации, записанной в протоколах, и введенной в систему «ГАС-выборы».

К примеру, в Брянской области представители КПРФ заявили о том, что комиссия на одном из участков в Советском районе Брянска завысила явку избирателей, раскидав несуществующие голоса по кандидатам и партиям. Так, в проколе говорится о том, что в помещении для голосования было выдано 402 бюллетеня. На сайте избиркома — 1202. Погашенных бюллетеней в протоколе — 897. На сайте — 97. При этом голоса «раскиданы» по партиям.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК пообещал поверить, был ли вброс бюллетеней на участке в Брянске

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Единый день голосования 18 сентября 2016 г.
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