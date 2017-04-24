На выборах в Тамбовской области протестировали технологию QR-кода

Тамбов, , 13:00 — REGNUM

На дополнительных выборах в Тамбовской области, которые прошли 23 апреля, на 11 участков для голосования была применена технология QR-кода для печати протоколов избирательных комиссий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Технология позволяет переносить показания, записанные в протоколах, в систему «ГАС-выборы» не вручную, а с помощью гаджетов. Это позволяет избежать ошибок при введении информации.

Как сообщает «Интерфакс», эксперимент удался на всех участках. «Эксперимент удался, на всех 11 избирательных участках QR-код был успешно сформирован и использовался для передачи данных в систему «ГАС-выборы». Надеюсь, что эту технологию мы внедрим в масштабах всей России к единому дню голосования в сентябре этого года», — цитирует агентство члена Центральной избирательной комиссии РФ Евгения Шевченко.

23 апреля в Тамбовской области прошли дополнительные выборы депутатов сельских советов. Всего были выбраны депутаты шести органов власти. Все участки для голосования находились в Тамбовском районе.

ИА REGNUM напоминает, что прошедшие в сентябре 2016 года выборы ознаменовались несколькими скандалами, связанными с несовпадением информации, записанной в протоколах, и введенной в систему «ГАС-выборы».

К примеру, в Брянской области представители КПРФ заявили о том, что комиссия на одном из участков в Советском районе Брянска завысила явку избирателей, раскидав несуществующие голоса по кандидатам и партиям. Так, в проколе говорится о том, что в помещении для голосования было выдано 402 бюллетеня. На сайте избиркома — 1202. Погашенных бюллетеней в протоколе — 897. На сайте — 97. При этом голоса «раскиданы» по партиям.

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