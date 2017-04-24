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Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери

Политика

Штаб АТО сообщил о гибели одного солдта ВСУ и ранении двоих. В ЛНР подтвердили ранение одного бойца

Киев, 24 апреля 2017, 13:02 — REGNUM  Вчера, 23 апреля, в Донбассе не стихали спорадические обстрелы с применением минометов калибров 82 и 120 мм, БМП, БТРов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 24 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Так, по данным Народной милиции ДНР, 23 апреля Вооруженные силы Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня в 11 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины двадцать восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны ДНР. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись одиннадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала пять обстрелов со стороны ВСУ. «В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение», — отмечается в материале НМ ЛНР.

В военном ведомстве уточнили, что под обстрел украинских войск попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Первомайск, Фрунзе, Калиновка и в окрестностях Станицы Луганской. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов ГП, стрелкового оружия.

В свою очередь, 24 апреля пресс-центр штаба АТО проинформировал, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 34 раза обстрелял опорные пункты Вооруженных сил Украины. «За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения», — отмечается в материале.

По данным украинского штаба, на Донецком направлении позиции ВСУ в Троицком, Авдеевке, Песках, Луганском и Новоселовке Второй попали под минометные обстрелы. «На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции наших войск в районе Троицкого. По защитникам Авдеевки враг бил из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песок, Луганского и Новоселовки Втоой вел огонь из минометов калибра 82-мм и гранатометов. Опорные пункты наших подразделений под шахтой «Бутовка» и Невельским обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а в Зайцево — из стрелкового оружия. Кроме того, по защитникам Луганского били из вооружения БМП», — говорится в сообщении.

На Приморском направлении ВС ДНР из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов накрывали украинские войска в Тарамчуке и Марьинке. «Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие вблизи Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы», — проинформировали в пресс-центре.

Также в Новозвановке (на Луганском направлении) украинские позиции попали под огонь минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. «Опорные пункты вблизи Станицы Луганской накрывали огнем БМП и гранатометов, а вооружение БТР и автоматические гранатометы применили вблизи Новоалександровки», — пояснили в штабе АТО.

Ранее 23 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки наиболее массиорованные обстрелы зафиксированы под Донецком.

«Наибольшему обстрелу со стороны украинских преступников подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка и район аэропорта Донецка. По указанным районам со стороны позиций 72 омбр ВСУ было выпущено девяносто две мины различного калибра, шесть танковых выстрелов и пятьсот восемьдесят шесть боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов. С позиций 92 омбр ВСУ по району Докучаевска и Петровскому району Донецка было выпущено пятнадцать мин калибра 82 и 120 мм, а также велся обстрел из различных видов гранатометов и стрелкового вооружения, в результате чего повреждения получили девять жилых домов. В результате обстрелов Зайцево с позиций преступников 53 омбр ВСУ из гранатометов и стрелкового вооружения повреждения получил один жилой дом и ранен один мирный житель Александр Щербинин. Также по районам населенных пунктов Ленинское, Саханка и Коминтерново противник активно применял стрелковое вооружение», — рассказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. Тем не менее ВС ЛНР и ВСУ сорвали процесс развода сил и средств в районе Станицы Луганской, а процесс обмена заложниками затянулся. В феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР.

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