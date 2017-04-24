Президент Карабаха: Мы продолжим бороться за признание Армянского геноцида

Степанакерт, , 12:50 — REGNUM 24 апреля президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян в сопровождении представителей высшего руководства республики посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам Геноцида 1915 года, сообщает пресс-служба президента республики.

По случаю дня памяти жертв Геноцида Бако Саакян выступил с посланием, в котором говорится:

«24 апреля 1915 года стал одной из самых трагических и кровавых страниц в тысячелетней истории нашего народа. В эти апрельские дни в Османской Турции был дан старт чудовищной программе, целью которой было полное истребление армянского народа, уничтожение нашей исторической родины, культурных и духовных ценностей.

Это был первый геноцид против человечества, осуществленный на государственном уровне, жертвой которого стали более 1.5 миллиона армян. Почти столько же было насильственно переселено с их отчих очагов и родины, а их имущество было расхищено и присвоено палачами.

Но благодаря своей непоколебимой вере, стойкости, безграничной любви и преданности родине армянский народ сумел перенести это ужасное бедствие. В маленькой части нашей исторической родины вновь стал развеваться армянский триколор, и сегодня у нас есть свободные, независимые и суверенные Родина-Армения и Республика Арцах. Наши соотечественники, спасшиеся от геноцида и нашедшие приют в разных частях света, сформировали сильную диаспору, которая живет заботами родины и является одной из важнейших опор нашей государственности.

Геноцид никогда не будет стерт из памяти армянского народа. Мы продолжим решительно бороться за признание Армянского геноцида и за осуждение его отрицания.

Это не имеющее срока давности преступление не должен забыть также весь цивилизованный мир. Забвение и безразличие в этом вопросе — преступление, которое способствует осуществлению в будущем новых злодеяний. Данная простая истина была неоднократно подтверждена в течение 20−21 веков, и мы признательны тем людям и государствам, которые в эти тяжелые дни были рядом с армянским народом, содействуя нам и сегодня в нашей борьбе за восстановление справедливости.

Отдавая дань памяти святым мученикам, мы должны твердо осознавать, что самым надежным залогом обороноспособности нашей родины и безопасности народа являются свободная, суверенная и демократическая государственность, боеспособная армия, крепкое триединство Армения-Арцах-Диаспора, для укрепления, развития и усиления которых мы сделаем все возможное».

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении воздают дань уважения памяти жертв Геноцида армян