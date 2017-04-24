Лавров и генсек ОБСЕ обсудят подрыв автомобиля наблюдателей СММ в Донбассе

Москва, , 12:38 — REGNUM Обстоятельства гибели наблюдателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе обсудят министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь организации Ламберто Занньер. Об этом, как передает Sputnik, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сергей Викторович Лавров направил соболезнования госсекретарю США, — говорит он. — Мы считаем, что обстоятельства произошедшего требуют изучения и осмысления».

При этом Рябков добавил, что 25 апреля в Москве будет находиться генсек ОБСЕ, с «которым, я уверен, разговор на эту тему, видимо, будет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 г. в районе села Пришиб в Луганской Народной Республике на фугасе подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. От полученных ранений скончался представитель миссии — гражданин США, еще два человека (граждане Германии и Чехии) получили ранения.

Госдеп США потребовал от России помощи в расследовании инцидента в Донбассе.

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