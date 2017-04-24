Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!

Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать оценку качеству и результатам работы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), а также призвала руководство надзорного ведомства к смене стиля работы, передает 24 апреля корреспондент ИА REGNUM с заседания президиума Совета законодателей РФ в Петербурге.

По мнению спикера Совфеда, вопросы по пресечению распространения нелегального контента в интернете решаются ведомством недостаточно активно.

«Может быть, нам все-таки послушать комплексно, как работает Федеральная служба по надзору в сфере связи? Может быть, они не тем направлением занимаются? Может быть, дать оценку работе федерального агентства? Вы все время идете в хвосте, вам президент дает поручения, Госдума, Совет Федерации, а вы что, сами не понимаете, что это зона вашей ответственности, и вы должны на результат работать, а не на процесс?», — отреагировала Валентина Матвиенко на выступление руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, в котором он говорил о борьбе с распространением в интернете так называемых «групп смерти».

Обращаясь к главе Роскомнадзора, Матвиенко подчеркнула, что «складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении вопросов».

«Вы — орган исполнительный власти, который за это отвечает. Вы отвечаете за эту сферу и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность? Может, вам стиль надо перестроить», — предложила глава Совфеда.

«Тема острая, почему мы теряем время, теряем наших подростков? Вы должны действовать энергично и добиваться того, чтобы с этим безобразием заканчивать», — подчеркнула Матвиенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о наказании за склонение к суицидам и за создание «групп смерти» в соцсетях Госдума примет в весеннюю сессию, то есть до августа текущего года.

Законопроект был внесен в Думу 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой. Он дополняет Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства. За склонение детей к суициду и организацию так называемых «групп смерти» в социальных сетях предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним также, что органами СКР по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела в отношении Филиппа Будейкина, который, по данным следствия, был администратором так называемой «группы смерти» в социальной сети. Ему инкриминируют статью УК РФ «Доведение до самоубийства», максимальная санкция которой — 5 лет лишения свободы.

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