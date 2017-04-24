СМИ: Сенат США не спешит раскрывать связи Трампа и России

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM

Существует серьезные основания полагать, что расследование Комитета Сената по разведке вмешательства России в выборы в США, сможет добиться поставленных перед ним целей и пролить свет на причастность Москвы к выборам в США, пишет Тим Мак в статье для Daily Beast.

Так, спустя три месяца после того, как комитет объявил о согласовании параметров расследования, эксперты так и не приступили к проверке возможных связей между предвыборным штабом кандидата от Республиканской партии и Москвой.

По словам трех лиц, имеющих связи с комитетом, в нем нет ни одного члена, который бы занимался проверкой целенаправленно, тогда как те, кто входят в комитет «на полставки», не имеют значительного следственного опыта. По всем признакам, следствие идет намного более медленными темпами, чем разбирательство Сената дела о пытках ЦРУ, на поведение которого ушли годы.

Более того, ни у одного из ключевых лиц, которых подозревают в причастности к связям России и Трампа, не были сняты показания: ни с Майкла Флинна, ушедшего с поста советника по национальной безопасности после того, как стало известно, что он общался с послом России в США Сергеем Кисляком, ни с Роджера Стоуна, Катера Пейджа или Пола Манафорта и Джареда Кушнера.

«Либо это реальное расследование, либо нет», — заметил знаком с деятельностью комитета в интервью изданию. «Мы должны следовать одобренному следственной программе».

«Разве можно проводить убедительно расследование, когда в команде всего лишь семеро сотрудников на полставки, которые делают все в тайне?» — добавил он.

В то же самое время комитету удалось добиться успеха по двум крупным направлениям: получить доступ к документам разведки, на что ушло два месяца, а также провести собеседования с аналитиками спецслужб. Отчасти медлительность комитета связана с тем, что он создавался для осуществления контрольных функций, а не следственных.