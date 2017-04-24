В Киеве назвали время прекращения подачи электроэнергии в ЛНР

Киев, , 12:19 — REGNUM ООО «Луганское энергетическое объединение» с 25 апреля прекратит поставки электроэнергии на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил в эфире телеканала ЛОТ гендиректор предприятия Владимир Грицай.

По его словам, такое решение приняло Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие «Энергорынок» из-за задолженностей по оплате. Переток будет полностью отключен с 00:00 по местному времени 25 апреля.

Также прекратится подача электроэнергии для нужд «Попаснянского водоканала». «Наши технические службы проводят определенные мероприятия», — уточнил Грицай.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики Павел Мальгин заявил, что власти ЛНР готовы к прекращению электроснабжения со стороны Украины, республику не обесточит.«Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет», — сказал Мальгин. При этом он добавил, что официальных уведомлений от Киева в ЛНР не получали.

Ранее Украина начала водную блокаду ЛНР: вода в республику не поступает с Западной фильтровальной станции, прекратила работу Петровская водоносная станция, а «Лугансквода» работает на максимальных возможностях в режиме максимального обеспечения водой.

Кроме того, после заявлений о прекращении поставки электроэнергии в ЛНР, украинская сторона в спешном порядке завезла на территорию Счастьенской ТЭС, которая до войны обслуживала всю Луганскую область, 200 контейнеров с неизвестным содержимым.

«Согласно предварительным данным разведки Народной милиции ЛНР, Киев готовит подрыв электростанции», — сообщил официальный представитель Народной Милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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