Станислав Стремидловский, , 12:18 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 17 — 23 апреля стали: папа на покое Бенедикт XVI отпраздновал свое 90-летие; представитель Святого престола в ООН просит международное сообщество освободить людей от язвы геноцида; террористы в Египте — бьют по коптам-христианам, а целятся в мусульман; Эрдоган победил — христианское меньшинство в Турции проиграло; 24 апреля — день начала восстановления провинции Ниневии и другое.

«Мое сердце преисполнено благодарности за те 90 лет, которые подарил мне добрый Бог». Такими словами в минувший понедельник папа Римский на покое Бенедикт XVI приветствовал гостей на юбилее, который в семейной атмосфере прошел в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae, передает Radio Vaticana (Ватикан). Среди участников торжества были его брат Георг, губернатор Баварии Хорст Зеехофер, префект Папского дома и личный секретарь папы Бенедикта XVI Георг Генсвайн, а также около тридцати представителей исторического корпуса баварских горных стрелков (Gebirgsschützen). Обращаясь к участникам праздничной встречи, папа на покое вознес благодарение Богу за свою долгую жизнь: «Случались и испытания, бывали и трудные времена, но Господь всегда вел меня и выручал, чтобы я мог продолжить свой путь. Я полон благодарности Богу также потому, что Он даровал мне такую прекрасную родину, которую вы принесли с собой сегодня. Бавария прекрасна с момента своего возникновения. Она прекрасна своими колокольнями и домами с цветочными балконами, добротой своих жителей. Бавария прекрасна, потому что она знает Бога, знает Того, кто создал этот мир; прекрасно, когда мы строим этот мир вместе с Богом. Большое вам спасибо за то, что вы принесли сюда с собой Баварию, открытую миру, живую и счастливую: она может быть такой потому, что ее корни — в вере».

Обеспокоенность обстановкой на Ближнем Востоке, осуждение применения химического оружия, а также недавних нападений на верующих в Египте: все это было темой доклада постоянного наблюдателя от Святого престола при ООН архиепископа Бернардито Аусы, который взял слово на дебатах Совета безопасности в Нью-Йорке по проблеме Ближнего Востока. Прелат подчеркнул цель визита папы Римского Франциска в Египет, запланированного на 28 и 29 апреля — напомнить, что не существует иного эффективного противоядия от ненависти и насилия, кроме диалога и встречи. Архиепископ призвал поставщиков оружия действовать в соответствии с международным законодательством, а религиозных лидеров — открыто высказаться о несовместимости какой бы то ни было религии с терроризмом, совершаемым во имя Бога, и с другими действиями против достоинства человека и его основоположных прав, особенно права на жизнь и на свободу вероисповедания. Иерарх напомнил о религиозных и национальных меньшинствах на Ближнем Востоке. Их историческое присутствие и мирное сосуществование на протяжении столетий с мусульманским большинством сегодня подвергается угрозе со стороны экстремизма, нацеленного на уничтожение их культурно-исторического наследия. Апостольский нунций попросил международное сообщество интенсифицировать усилия для того, чтобы освободить эти народы от язвы геноцида, совершаемого террористами.

Константинопольский патриарх Варфоломей получил приглашение Ахмеда аль-Тайиба, великого имама ведущего суннитского богословского университета Аль-Азхар посетить Каир 28−29 апреля 2017 года. В это же время в Египте будет находиться с визитом папа Франциск. Варфоломей был приглашен принять участие в Международной конференции на тему мира, в ходе которой выступят Франциск и Ахмед аль-Тайиб. Одновременное присутствие папы и православного патриарха в суннитском университете через несколько недель после кровавых нападений на коптское христианское сообщество Египта может стать красноречивым символом близости между христианами разных конфессий и выражением желания вести диалог с мусульманами, которые не принимают насилие во имя религии.

Подоплеку визита папы в Египет в интервью Vatican insider (Турин, Италия) объясняет профессор основанного иезуитами в 1875 году в Бейруте университета Святого Иосифа Антуан Корбан. «Чтобы понять масштаб этого события, необходимо поместить его в контекст, который, безусловно, отмечен двойной атакой против коптских церквей и верных, — поясняет профессор. — Атака? Нет, я бы скорее сказал, что акт войны. Но что за война? Война, объявленная фундаменталистами умеренным, всем умеренным. Но почему война объявлена умеренному исламу, однако кровь пролили христианскую? Мой ответ прост. Потому, что во время недавней Каирской конференции по вопросам гражданства великий имам университета Аль-Азхар сказал, что настало время бросить вызов фанатизму и экстремизму, которые используют религию в качестве маски, скрывающей реальное столкновение культур, и указал, как это сделать. Террористы поняли и ударили по слабой стороне — коптским церквям». Ахмед аль-Тайиб сделал великую вещь, поясняет Корбан. Есть такое слово «умма». Его все знают. На протяжении долгой истории оно использовалось для обозначения сообщества верующих мусульман. Умма соотносится с христианским термином «экклесия» (Церковь как собрание всех христиан — ИА REGNUM ). Затем оно получило второе значение, этническое, став арабской уммой, то есть сообществом всех арабских народов. Эти две концепции, религиозная и этническая, сформировали два ведущих политических течения — панисламизм и панарабизм. В итоговом заявлении Каирской конференции обсуждался третий вид уммы, основанный на географии, умма родины, то есть сообщества тех, кто живет на конкретной земле. Участники конференции, собравший представителей ислама и христианства, пришли к выводу, что сегодня нужно говорить о равных правах мусульман и христиан в их странах, рассматривая эти общины как одну нацию/умму. При этом продвигается идея нового партнерства, нового договора между гражданами арабских стран — мусульманами, христианами и другими». То есть, упор делается на конституции, которые, как известно, пишутся не богословами. Очень важно то, подчеркивает профессор университета Святого Иосифа, что такое видение вопроса является личным делом для великого имама университета Аль-Азхар, который обладает исключительным влиянием в суннитском мире.

Католические издания активно комментируют итоги референдума в Турции, по итогам которых страна перешла на президентскую систему организации власти, а сам президент получил очень расширенные полномочия. Победа турецкого президента Реджепа Эрдогана — это плохая новость для местного христианского меньшинства, предупреждает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Успех с референдумом некоторые комментаторы воспринимают как смертельный удар по турецкой демократии. Они правы, но только наполовину. Турецкая демократия никогда не была устойчивым ростком. До 1950 года Турцию возглавляли сначала основатель республики Кемаль Ататюрк, а затем его преемник Исмет Иненю, которые оба правили как виртуальные диктаторы. Иненю покинул дворец после поражения на выборах в 1950 году, его на посту президента сменил Махмуд Джеляль Баяр. В 1960 году армия осуществила государственный переворот, Баяр был арестован вместе со своим премьер-министром Аднаном Мендересом, последний был приговорен к смертной казни и повешен. Не похоже на гордую демократию. Так что Эрдоган ничего не убивал, просто демократии изначально не было, поэтому даже удивительно, что авторитарный режим поддержали чуть более половины избирателей. Чего ждать от новой Турции? Того же, что и раньше, только больше. Поддержка Эрдогана исходит от традиционно благочестивого и националистически настроенного анатолийского центра, это избирательный округ, который, мягко говоря, не любит христианство. В новой Турции христианам, в особенности тем, кто только готовится принять веру, придется трудно. Но политика по отношению Анкары, похоже, не изменится — зажмите нос и держите Турцию союзником. Единственным исключением из этой практики был великий премьер Уильям Гладстон, который осудил османские зверства в Болгарии. Наш нынешний лидер, Тереза Мэй, хочет защищать религиозную свободу за рубежом. Что ж, ей стоит последовать примеру Гладстона и призвать турецкое правительство к ответу.

«Султан» прошел по узкому краю, желая остаться у власти до 2029 года, отмечает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Но Турция разделена. За реформы проголосовали в основном сельские и внутренние районы страны, а также эмигрировавшие за границу турки. Против — города и курдские районы. Однако, замечает профессор геополитики миланского Католического университета Святого Сердца Риккардо Редаелли, несмотря на пропагандистскую шумиху в поддержку реформы высказалось всего около 51% избирателей, и этот результат мог быть достигнут путем «электоральной манипуляции». То есть, в Турции присутствует и сопротивление авторитарной инволюции. С другой стороны, следует отметить, что использование турецким президентом националистической риторики привлекло к нему симпатии турок, которые проживают за рубежом. «Мы на Западе никогда не должны упускать из вида этот фактор», — заметил профессор.

В победу Эрдогана внесли вклад «политизированные имамы», считает La Croix (Париж, Франция). Сказать «да» реформам, так как это «долг мусульманина», призвал накануне голосования известный турецкий богослов Хайреддин Караман. Вслед за ним агитацию в пользу президента вели многие другие имамы, явно уговаривая верующих проголосовать «за». Помимо известных богословов и имамов на стороне президента выступал Диянет, государственное Управление по делам религий. «С момента прихода к власти Эрдоган поддерживает тесную связь с этим учреждением», — говорит Жан Марко, профессор Гренобльского института политических исследований, напоминая, что именно Диянет призвал в июле прошлого года во время попытки государственного переворота в Турции выйти турок на улицы и поддержать своего президента. Когда в стране были сильны кемалисты, Управление по делам религии не претендовало на особое духовное измерение, ограничиваясь административными функциями. Однако с 2008 года Диянет начал позиционировать себя в качестве религиозного авторитета. По словам профессора Марко, «сегодня это очень мощный институт как в стране, так и за ее пределами». В то же время, предупреждает доминиканский монах Альберто Фабио Амброзио, не следует и переоценивать политическую роль имамов, ведь «в Турции, как и везде, политика всегда преобладает над религией». Отец Альберто подчеркивает, что кроме имамов для Эрдогана важно братство Накшбанди, это «одна из самых бескомпромиссных турецких ветвей суфизма», которое «открыто и давно поддерживает нынешнего главу государства».

Наблюдатели опасаются, что ситуация с этническими и религиозными меньшинствами в Турции после референдума может ухудшиться, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). По словам немецкого богослова Тимо Гюзельмансура, нет признаков деэскалации, общество только поляризуется. В свою очередь эксперт по исламу Ахмад Мансур из берлинского Общества демократической культуры считает, что религиозный фактор помог Эрдогану выиграть референдум. Он говорит, что многие турки воспринимают Германию исламофобской страной, которая дискриминирует мусульман по широкому кругу вопросов — от ношения платков до функционирования мечетей. Черно-белая картина, которую предлагает турецкий президент, помогает людям упростить сложность мира. Во время избирательной кампании Эрдоган говорил о борьбе креста и полумесяца, многие немецкие турки согласились с этим. Получается так, что националистическая и исламистская «настройка» оказывается важнее, чем материальное благополучие и образованность.

Турки, проживающие в Германии, показали, что они думают о немецкой демократии, иронизирует Polonia Christiana (Краков, Польша). Более 63% немецких турок поддержали реформу Эрдогана. По мнению немецких политиков и журналистов, вот так они выразили свое отношение к ценностям, исповедуемым в Берлине, продемонстрировали свое отвращение демократическим образом правления и высказали глубокое восхищение перед авторитаризмом. Комментаторы удивлены. Как это возможно, что турки, живущие в одном из самых богатых и самых демократических стран в мире, политически не интегрировались? Однако доступные данные о турецкой общине, проживающей в Германии в течении многих лет, не оставляют сомнений: интеграция является мифом. 20% турок не говорят по-немецки или очень плохо говорят, 7% женщин неграмотны, только 15% турок имеют диплом средней школы, 30% считают, что можно создать государство, основанное на принципах шариата. Турки образовали параллельное общество на Одере. Женятся практически исключительно в своем кругу, среди коренных немцев часто не имеют друзей. 15% не работают, живут на социальные пособия. А молодое поколение гораздо больше ностальгирует по Босфору, чем их родители, бабушки и дедушки. Интеграция в Германии была основана на высокомерии: немцы считали, что несколько миллионов турок-мусульман будет легко интегрировать в их атеистической стране, заставив отказаться от национальной и исламской культуры, чтобы слиться с немецкой бесформенной массой. Оказалось, что это не так. Сотни тысяч турок, сказавших «да» реформам Эрдогана, подали четкий сигнал немецким политикам и СМИ. Впрочем, молоко уже пролито. Сейчас на повестку дня встает другой важный вопрос: на фоне провала с интеграцией миллионов турок, что будут делать вновь прибывшие мигранты из арабских стран? Они тоже превратятся в параллельное общество, только уже сирийцев, иракцев, афганцев и пакистанцев? Очевидный ответ на эти вопросы должен устрашить любого немецкого политика, который не думает исключительно с точки зрения очередных выборов.

На фоне притока новых мигрантов некоторые немцы считают, что их проблемы игнорируются и критикуют власти Германии и руководство Церкви, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). «Для одних мигрантов — все трудно, для других — все легко, — пояснила изданию филиппинка Мария, католичка, которая в свои 50 лет работает поваром в ресторане быстрого питания. — Мы, филиппинцы, много работаем, получаем образование и проходим профессиональную подготовку, следим за соблюдением правил, никому не причиняем вреда, но все льготы распространяются на ближневосточных мигрантов и беженцев». Пресс-секретарь Конференции католического епископата Германии Маттиас Копп заявляет, что Церковь никого отдельно не выделяет, «для Католической церкви в Германии все люди равны», а в целом более 100 тысяч добровольцев-католиков заняты оказанием помощи беженцам. Но что думают сами немцы? «Все изменилось: в Германии уже не безопасно. Раньше, до беженцев, вы могли ходить по улице выпившим в час ночи и никто вас не тревожил. Теперь нужно быть осторожным, — поясняет Шустер, житель Мюнхена. — Мы, немцы, христиане, они (беженцы) исповедуют ислам, и они думают, что вредить людям — это нормально. Вот почему столько насилия, все время происходят плохие вещи, но полиция не сообщает об этом. Правительство не говорит, что творится, они хотят, чтобы вы думали, будто все в порядке, но это не так». По его словам, многие немцы чувствуют то же самое, что и он, однако простым людям трудно высказывать свои убеждения. «Если мы скажем что-нибудь подобное вслух, нас называют нацистами», — отметил Шустер. Конференция католического епископата, местные епархии постоянно призывают к поддержке беженцев и мусульманских мигрантов. Однако руководство Церкви в этом году не выступило со специальными пастырскими посланиями в ответ на теракты в Швеции, Великобритании, России или Германии. Это вызывает разочарование у прихожан. «Я устала слушать, как священники говорят о беженцах в церкви, каждое воскресенье они придумывают что-то новое, и это смешно, — поясняет Барбара Д. — На этот раз евангельское чтение было об апостолах, которые пошли ловить рыбу, и знаете, что сказал священник? Он сказал, что беженцы подобны рыбе, которую нам нужно привлекать. Но вы не можете сравнивать этих людей с рыбой — никакого сравнения». Хартманн, сотрудник берлинского отеля, говорит, что граждане Германии, которые не могут позволить себе медицинскую страховку, теперь платят более высокие налоги, чтобы обеспечить бесплатное медицинское обслуживание наплывающим все более и более беженцам. «Раньше я верила и соглашалась с тем, что говорит канцлер Меркель, но больше этого не делаю, — рассказывает Бергер, гид из Баварии. — Я могу понять, почему мы должны помогать людям, пострадавшим от войны, но нужно соблюдать баланс». Бек, католичка из Вюрцбурга, утверждает, что религиозный конфликт является корнем беспорядков и приводит в пример недавние дебаты об удалении распятий из школ, чтобы не оскорбить мусульманских студентов. «Германия — христианская страна, — подчеркивает Бек. — Проблема с беженцами не в том, что они беженцы. Проблема в том, что они мусульмане и пытаются изменить ситуацию в пользу ислама. Это неправильно». Однако Маттиас Копп заявляет, что Конференция католического епископата Германии «не слышала о разочаровании многих немецких христиан».

24 апреля стало символическим началом восстановления провинции Ниневия, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Так считает халдейский священник из Мосула отец Павел Табит Мекко. Согласно его оценкам, реконструкции подлежат более 12.000 строений, на что потребуется, как минимум, $200 миллионов. Отец Павел отвечает за лагерь беженцев «Глаза Эрбиля» на окраине столицы Иракского Курдистана, где сотни тысяч христиан (вместе с мусульманами и езидами) нашли убежище после наступления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В нем все еще остаются 140 семей. Многие из них родом из Каремлеша, где в Вербное воскресенье была отслужена первая месса в храме, ранее разграбленной джихадистами. Восстановительные работы должны охватить важнейшие христианских центры провинции: Каракош, Бартелла, Каремлеш, которые долгое время находились в руках боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Мы обратились за помощью к беженцам, ищем каменщиков, водопроводчиков, геометров, электриков», — рассказал священник, обещая вынужденным переселенцам, которые примут участие в трудах, достойную заработную плату. По словам отца Павла, христиане должны остаться в Ниневии: «Мы — люди, которые все еще говорят на языке Иисуса. Если мы уйдем, все будет уничтожено. Земля еще нуждается в разминировании, но работы продолжаются. Будем вести их неустанно и с энтузиазмом».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.