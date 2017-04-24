Понедельник, 24 Апреля 2017 года
13:54:30 МСК

Захарченко обвинил Киев в попытке завести в Донбасс «третью силу»

Политика

Глава ДНР опасается, что в регион войдут международные миротворцы

Захарченко Александр Владимирович
DenTVinform Official Stream
Захарченко Александр Владимирович

Донецк, 24 апреля 2017, 12:34 — REGNUM  Украина пытается втянуть в войну в Донбассе «третью силу» — миротворцев или международные полицейские силы. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 23 апреля заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя подрыв автомобиля ОБСЕ в ЛНР.

«Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев, будь то миротворцы или международные полицейские силы», — считает Захарченко.

Он считает, что Украина хочет ввести в Донбасс миротворцев, чтобы потом устаривать против них теракты и провокации. «Втягивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня. С самого начала в замысле Киева был вариант терактов по отношению к иностранцам на нашей территории или в зоне линии разграничения», — рассказал Захарченко.

По его словам, сейчас Украина ведет обстрел места подрыва автомобиля ОБСЕ, чтобы спрятать следы преступления. «Втащить третью силу не получилось, и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ. К сожалению, провокация украинской стороне удалась. Тот факт, что это именно провокация со стороны Киева, подтверждается обстрелом, которому украинская сторона подвергает место подрыва автомобиля миссии ОБСЕ. Как и в случае со сбитым украинской стороной Боингом, Киев старается при помощи обстрелов сделать недоступным место своего преступления», — добавил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. в Донецке, Макеевке и Шахтерске (ДНР) военные инструкторы ДНР провели учения с местными студентами, молодежью и общественностью по противодействию международной миротворческой миссии. Как сообщала пресс-служба Совмина ДНР, на сборах молодежь обучали блокировке колонн вооруженных миротворцев, разоружению военных, силовым приемам.

Напомним, 23 апреля в районе н.п. Пришиб Славяносербского района ЛНР при осуществлении патрулирования подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В Министерстве госбезопасности ЛНР уточнили, что автомобиль ОБСЕ наехал на фугас. В результате подрыва погиб один человек, трое получили ранения. В ОБСЕ уточнили, что в результате инцидента погиб гражданин США, ранения получили граждане Германии и Чехии. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил соболезнование по факту гибели одного из сотрудников патруля ОБСЕ.

Читайте развитие сюжета: СБУ после подрыва автомобиля ОБСЕ завела дело по статье «теракт»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Циклон накрыл Северный Кавказ: без света остаются тысячи жителей
МахачкалаРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
24.04.17
Ураганный ветер в Сочи: поваленные деревья и 2,5 тыс. человек без света
КраснодарРоссия Ураганы, шторма, бури Общество
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
ещё главное