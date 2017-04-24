Захарченко обвинил Киев в попытке завести в Донбасс «третью силу»

Донецк, , 12:34 — REGNUM Украина пытается втянуть в войну в Донбассе «третью силу» — миротворцев или международные полицейские силы. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 23 апреля заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя подрыв автомобиля ОБСЕ в ЛНР.

«Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев, будь то миротворцы или международные полицейские силы», — считает Захарченко.

Он считает, что Украина хочет ввести в Донбасс миротворцев, чтобы потом устаривать против них теракты и провокации. «Втягивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня. С самого начала в замысле Киева был вариант терактов по отношению к иностранцам на нашей территории или в зоне линии разграничения», — рассказал Захарченко.

По его словам, сейчас Украина ведет обстрел места подрыва автомобиля ОБСЕ, чтобы спрятать следы преступления. «Втащить третью силу не получилось, и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ. К сожалению, провокация украинской стороне удалась. Тот факт, что это именно провокация со стороны Киева, подтверждается обстрелом, которому украинская сторона подвергает место подрыва автомобиля миссии ОБСЕ. Как и в случае со сбитым украинской стороной Боингом, Киев старается при помощи обстрелов сделать недоступным место своего преступления», — добавил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. в Донецке, Макеевке и Шахтерске (ДНР) военные инструкторы ДНР провели учения с местными студентами, молодежью и общественностью по противодействию международной миротворческой миссии. Как сообщала пресс-служба Совмина ДНР, на сборах молодежь обучали блокировке колонн вооруженных миротворцев, разоружению военных, силовым приемам.

Напомним, 23 апреля в районе н.п. Пришиб Славяносербского района ЛНР при осуществлении патрулирования подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В Министерстве госбезопасности ЛНР уточнили, что автомобиль ОБСЕ наехал на фугас. В результате подрыва погиб один человек, трое получили ранения. В ОБСЕ уточнили, что в результате инцидента погиб гражданин США, ранения получили граждане Германии и Чехии. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил соболезнование по факту гибели одного из сотрудников патруля ОБСЕ.

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