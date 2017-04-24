Задержан начальник земельного отдела мэрии Горно-Алтайска

Горно-Алтайск, , 12:09 — REGNUM

В Республике Алтай задержан начальник отдела Управления по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска Дмитрий Алейников, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сообщили ИА REGNUM Следственное управление Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, в период с марта 2013 года по ноябрь 2014 года Алейников систематически получал взятки за оформление документов на земельные участки на территории Горно-Алтайска для одной из коммерческих организаций. Денежные средства подозреваемый лично получал от руководства юридического лица — генерального и исполнительного директоров. Общая сумма денежных средств, переданных чиновнику, составила не менее 100 тыс. рублей, говорится в сообщении СУСК.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Алтай.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление иных фактов получения взяток Алейниковым.

Напомним, что чиновники мэрии уже неоднократно становились фигурантами уголовных дел о коррупционных или должностных преступлениях. Так, в период с июля 2007 года по декабрь 2008 года с ведома и под личным контролем первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска Николая Колесниченко осуществлялось строительство домов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отсутствие градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, проектной документации и контроля за качеством и объемами строительно-монтажных работ. В результате дома были построены с существенными нарушениями строительных норм и правил, и оказались не пригодны для проживания. Потерпевшими по делу стали 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также был установлен факт дачи взятки руководителю Управления образования города Горно-Алтайска Екатерине Петренко за содействие в получении права на заключение муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров для нужд школьных и дошкольных учреждений города. В нарушение действующего законодательства закупка мебели была осуществлена без проведения аукциона, за что Петренко получила взятку в размере более 800 тыс. рублей.

В 2015 году троим работникам Управления коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска, включая начальника данного муниципального учреждения, предъявлялось обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Так, в 2013 году начальник управления Сергей Биличук, используя свое служебное положение, четырежды оплатил возложенные на него в административном порядке штрафы за счет средств учреждения, причинив ущерб городскому бюджету на сумму 66 тыс. рублей.

В период с 2013 по 2014 годы бухгалтер этого же учреждения Римма Кыйгасова ежемесячно перечисляла на свой счет суммы, значительно превышающие начисленную заработную плату, и оплачивала свои кредитные обязательства. Сумма ущерба, причиненного городскому бюджету ее действиями, составила более 320 тыс. рублей. Аналогичным способом денежные средства получала начальник отдела учета и отчетности этого же управления Капитолина Ганенко. В ее случае сумма ущерба превысила 580 тыс. рублей.

В настоящее время под домашним арестом находится и мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, которого обвиняют в совершении нескольких должностных преступлений. Суд над ним начнется в первых числах мая.