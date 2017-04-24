Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:24:32 МСК

Задержан начальник земельного отдела мэрии Горно-Алтайска

Политика

Чиновника подозревают в получении взятки

Горно-Алтайск, 24 апреля 2017, 12:09 — REGNUM  

В Республике Алтай задержан начальник отдела Управления по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска Дмитрий Алейников, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сообщили ИА REGNUM Следственное управление Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, в период с марта 2013 года по ноябрь 2014 года Алейников систематически получал взятки за оформление документов на земельные участки на территории Горно-Алтайска для одной из коммерческих организаций. Денежные средства подозреваемый лично получал от руководства юридического лица — генерального и исполнительного директоров. Общая сумма денежных средств, переданных чиновнику, составила не менее 100 тыс. рублей, говорится в сообщении СУСК.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Алтай.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление иных фактов получения взяток Алейниковым.

Напомним, что чиновники мэрии уже неоднократно становились фигурантами уголовных дел о коррупционных или должностных преступлениях. Так, в период с июля 2007 года по декабрь 2008 года с ведома и под личным контролем первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска Николая Колесниченко осуществлялось строительство домов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отсутствие градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, проектной документации и контроля за качеством и объемами строительно-монтажных работ. В результате дома были построены с существенными нарушениями строительных норм и правил, и оказались не пригодны для проживания. Потерпевшими по делу стали 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также был установлен факт дачи взятки руководителю Управления образования города Горно-Алтайска Екатерине Петренко за содействие в получении права на заключение муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров для нужд школьных и дошкольных учреждений города. В нарушение действующего законодательства закупка мебели была осуществлена без проведения аукциона, за что Петренко получила взятку в размере более 800 тыс. рублей.

В 2015 году троим работникам Управления коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска, включая начальника данного муниципального учреждения, предъявлялось обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Так, в 2013 году начальник управления Сергей Биличук, используя свое служебное положение, четырежды оплатил возложенные на него в административном порядке штрафы за счет средств учреждения, причинив ущерб городскому бюджету на сумму 66 тыс. рублей.

В период с 2013 по 2014 годы бухгалтер этого же учреждения Римма Кыйгасова ежемесячно перечисляла на свой счет суммы, значительно превышающие начисленную заработную плату, и оплачивала свои кредитные обязательства. Сумма ущерба, причиненного городскому бюджету ее действиями, составила более 320 тыс. рублей. Аналогичным способом денежные средства получала начальник отдела учета и отчетности этого же управления Капитолина Ганенко. В ее случае сумма ущерба превысила 580 тыс. рублей.

В настоящее время под домашним арестом находится и мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, которого обвиняют в совершении нескольких должностных преступлений. Суд над ним начнется в первых числах мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Уголовное преследование руководителей Горно-Алтайска
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное