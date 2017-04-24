Сергей Миронов готов баллотироваться на пост президента РФ

Москва, , 11:56 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о готовности баллотироваться на пост президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«У нас много достойных кандидатов. Если съезд определит, что идти на президентские выборы для того, чтобы влиять на повестку дня…, мне, то я готов, но у нас есть множество достойных кандидатов… Определяться будем осенью», — заявил Миронов.

В то же время, по его словам, у партии «есть самые неожиданные варианты». «У нас есть очень много потенциальных кандидатов среди женщин, у нас есть подрастающий кадровый резерв… Определяться будем на съезде партии», — заключил он.

Выборы президента РФ намечены на март 2018 года. Ранее Миронов не исключил, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко и Ольга Епифанова могут баллотироваться в президенты РФ в 2018 году.

Вместе с тем о намерении баллотироваться уже заявили лидер ЛДПРВладимир Жириновский, основатель партии «Яблоко»Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России»Максим Сурайкин.

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