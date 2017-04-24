Лавров и Могерини приступили к переговорам в Москве

Москва, , 11:53 — REGNUM

В Москве проходят переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Основной темой переговоров станет обстановка на Украине, в Сирии, Афганистане. Стороны также обсудят выполнение соглашения по ядерной программе Ирана и двусторонние отношения между Россией и Европейским Союзом.

В ходе переговоров Могерини заявила о том, что России и ЕС предстоит ответить на общие вызовы, связанные с противодействием терроризму. Евросоюз, по ее словам, заинтересован в сотрудничестве с Россией, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Пекине Федерика Могерини встретилась с премьер-министром КНР Ли Кэцяном. Представитель ЕС заявила о том, что Евросоюз и Китай делят ответственность за поддержание порядка в мире, они вместе должны бороться с такими вызовами, как терроризм и глобальные климатические изменения.