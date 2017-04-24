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Лавров: РФ и ЕС нужно сконцентрироваться на реальных угрозах

Политика

«Выражаю признательность внешнеполитической службе ЕС за соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге»

Сергей Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 24 апреля 2017, 11:52 — REGNUM  Европейскому союзу и Российской Федерации нужно сконцентрироваться на общих реальных угрозах, а не вымышленных рисках безопасности. Об этом, как передает RT, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

«Выражаю признательность внешнеполитической службе ЕС за соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге, — говорит российский министр. — Этот бесчеловечный акт стоит в одном ряду с другими террористическими преступлениями, которыми были охвачены другие европейские города».

При этом Лавров добавил, что Москве и Брюсселю нужно сконцентрироваться на «наших общих реальных угрозах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда метро. Трагедия произошла на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2». По последним данным, в результате взрыва погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника.

Еще одно самодельной взрывное устройство, найденное на станции «Площадь Восстания», было обезврежено.

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