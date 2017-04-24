Узбекистан намерен увеличить число консульств в России и Казахстане

Ташкент, , 12:01 — REGNUM Внешнеполитический аппарат Узбекистана, и прежде всего — его загранучреждения оказались не готовыми к стремительному увеличению миграционных потоков, заявил журналистам 24 апреля первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Жавлон Вахабов.

«Ни для кого не секрет, что сегодня огромное количество наших соотечественников находится за пределами Узбекистана: кто-то выехал по линии академических обменов для продолжения послевузовского обучения, кто-то — для осуществления трудовой деятельности, другие — для налаживания бизнес контактов с иностранными партнерами, многие — в туристических целях», — отметил Вахабов.

По словам дипломата, в Виртуальную приемную президента Узбекистана в адрес МИД поступают тысячи обращений граждан страны, которые просят содействовать в решении таких проблем, как: оформление свидетельства на возвращение на родину в случае утраты паспорта; обмен паспортов старых образцов или просроченных на новые; выяснение причин смерти родных и близких за рубежом; оказание помощи в транспортировке тел умерших; содействие в обеспечении объективного расследования уголовных дел, возбужденных на территории иностранных государств в отношении себя или близких родственников; содействие в получении алиментов и пособий, выполнении контрактных обязательств и так далее.

Вахабов подчеркнул, что «при той численности консульских служащих, которыми мы сегодня располагаем, практически невозможно обеспечить в полном объеме надлежащее решение возложенных на нас задач по защите прав и интересов граждан Узбекистана».

»К примеру, в России, где пребывает большое число наших сограждан, функционируют лишь два консульских учреждения — в Москве и Новосибирске. Причем в консульский округ, который они обслуживают, входят 7 из 8 федеральных округов Российской Федерации. Это — порядка 80 регионов России. Задумайтесь сами!» — сказал чиновник.

В связи с создавшейся ситуацией Министерство иностранных дел Узбекистана определило защиту прав и законных интересов соотечественников за рубежом одним из главных своих приоритетов, отметил замминистра.

По словам Вахабова, в качестве первоочередных мер, которые будут реализованы уже в этом году, запланировано совершенствование всей нормативно-правовой базы, регулирующей работу МИД, в частности, принятие концептуально нового для узбекистанского нормотворчества Закона о дипломатической службе, переутверждение парламентом Консульского устава в новой редакции, внесение поправок в Закон о международных договорах, разработка нового Положения о МИД.

«Здесь особо хотел бы выделить проект Консульского устава. Этот документ подробно регламентирует механизмы защиты за границей прав и законных интересов граждан и юридических лиц Узбекистана. В нем расширен спектр оказываемых консульских услуг, в том числе по содействию гражданам Узбекистана в реализации их избирательных прав, оказанию помощи жертвам торговли людьми, защите граждан при чрезвычайных ситуациях, обеспечению их возвращения на Родину при утере проездных документов и т.п. При этом большинство консульских функций мы намерены перевести в интерактивную форму, в режим онлайн», — рассказал Жавлон Вахабов.

Кроме того, консулы получат полномочия по оказанию финансового содействия гражданам Узбекистана, «оказавшимся за границей, в силу объективных причин, без средств к существованию».

»Перед нами стоит задача по дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы международного сотрудничества, — добавил представитель МИД. — Определенная работа в этом направлении уже проделана. В частности, недавно, в рамках государственного визита нашего президента в Российскую Федерацию подписано Соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России. Согласно договору, нашим гражданам теперь будут предоставлены твердые гарантии правовой защиты, соблюдения требований о минимальном размере заработной платы, обеспечения достойных жилищно-бытовых условий, медицинского и социального страхования».

Вахабов отметил, что «на основе критического анализа поступающих в наш адрес жалоб со стороны граждан, временно находящихся за рубежом, а также в целях обеспечения эффективной защиты их прав и интересов в настоящее время нами прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана» в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток, а также в Алма-Ате (Казахстан).

«Кроме того, мы намерены кратно увеличить штатную численность в ряде консульств за рубежом», — подчеркнул дипломат.

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