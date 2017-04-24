Глава Минобороны Турции рассказал о планах переговоров Путина и Эрдогана

Анкара, , 11:44 — REGNUM

Решение по вопросу приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» будет принято в ходе предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил турецкий министр национальной обороны Фикри Ышык, сообщает Anadolu.

«Предполагаю, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК», — цитирует министра.

Встреча состоится 3 мая в Сочи. Турецкий министр не стал подробно освещать повестку переговоров.

«Более полная информация о закупках батарей, а также о реализации ряда проектов будет обнародована после утверждения деталей», — пояснил турецкий министр.

Напомним, в марте на встрече Путина и Эрдогана был поднят вопрос поставок в Турцию ЗРК С-400. Анкара выясняла, в какой комплектации российские С-400 могут быть ей поставлены. Ышык заявлял об этих планах Турции в ноябре 2016 года.

Читайте также: Путин и Эрдоган обсуждали в Москве поставки Турции комплексов С-400

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Центра анал­иза стратегий и техно­логий Руслан Пухов заявил, что страны не всегда покупают оружие, чтобы воевать с его помощью. По его словам, эта инициатива Анкары имеет си­льный политический ко­нтекст.

В апреле Ышык заявил, что Анкара вышла на последнюю стадию принятия решения по закупке комплексов ПВО, и в качестве одного из вариантов рассматривается С-400.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Турции: Мы на финальном этапе принятия решения по закупке С-400