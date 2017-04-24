Матвиенко предложила обсудить в ПА ОБСЕ и МПА СНГ информбезопасность детей

Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Вопрос информационной безопасности детей необходимо поднимать на международных площадках. Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурге заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень остро стоит вопрос обеспечения информационной безопасности детей, в том числе противодействия вовлечению детей посредством интернета в экстремистскую деятельность, а также профилактики подросткового суицида», — подчеркнула глава Совфеда.

«Мы должны понимать, что противоправный контент создается зачастую за пределами России, чаще всего за пределами России, где наше законодательство не действует», — отметила Матвиенко.

В этой связи, считает она, данную тему необходимо поднять в том числе на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Вместе с тем, по словам Валентины Матвиенко, за последние три-пять лет в России очень многое изменилось в «детской» сфере в положительную сторону: сократилось количество детей-сирот, почти на треть уменьшилось число новорождённых, оставшихся без родителей.

Однако, добавила Матвиенко, данные официальной статистки, касающиеся безопасности детей, остаются неутешительными. Так, за период с 2012 по 2015 год только по уголовным делам признано потерпевшими свыше детей 65 тысяч детей, из них 2,5 тысячи малолетних.

Глава верхней палаты российского парламента напомнила, что Совфед также инициировал принятие закона, направленного на совершенствование регулирования организации отдыха детей.

По словам Матвиенко, «важно как можно быстрее завершить принятие нормативных актов, которые позволили бы уже по новым правилам организовать детский отдых».

Напомним, летом 2016 года большой резонанс получила трагедия в Карелии, где в результате халатности взрослых на Сямозере погибли 14 детей, отдыхавших в детском лагере.