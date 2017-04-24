В Кремле с уважением относятся к «выбору французов»

Москва, , 11:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам итоги первого тура президентских выборов во Франции.

По его словам, Кремль является сторонником «выстраивания добрых взаимовыгодных отношений». «Мы с уважением относимся к выбору французов», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов.

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По его итогам, за основателя партии «Вперед» Эммануэля Макрона проголосовали 23,86% избирателей. За лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен — 21,43%.

Оба эти кандидата проходят во второй тур выборов, который состоится 7 мая. В голосовании приняли участие более 46 миллионов граждан Франции.

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