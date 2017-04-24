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Си Цзиньпин призвал Трампа проявлять сдержанность в вопросе КНДР

Политика

23 апреля официальное издание Трудовой партии КНДР «Нодон синмун» сообщило, что Северная Корея готова нанести удар по американской авианосной группе

Председатель КНР Си Цзиньпин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин

Пекин, 24 апреля 2017, 11:38 — REGNUM  Власти США должны проявить сдержанность в отношении КНДР, чтобы избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове. Об этом, как передает Reuters, сообщил глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все стороны проявлять сдержанность по вопросу Северной Кореи», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин также добавил, что официальный Пекин выступает против действий, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

23 апреля официальное издание Трудовой партии КНДР «Нодон синмун» сообщило, что Северная Корея готова нанести удар по американской авианосной группе, которую направили к Корейскому полуострову.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Военно-морские силы (ВМС) США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» и ракетные эсминцы морских Сил самообороны Японии «Асагара» и «Самидарэ» начали совместные учения к югу от Корейского полуострова.

Таким образом, Вашингтон и Токио хотят оказать сдерживающее воздействие на КНДР в преддверии возможных запусков ракет в связи с годовщины основания Корейской народной армии, которую отмечают 25 апреля.

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