Мэр Анзена готов покинуть свой пост из-за Ле Пен

Париж, , 10:58 — REGNUM Мэр Анзена Даниел Деломе может покинуть свой пост из-за лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая одержала убедительную победу по итогам голосования в городе. Об этом, как передает BNO News, заявил сам глава французского города.

«Мэр города Анзен Даниел Деломе гневно отреагировал, когда стало ясно, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен обеспечила себе победу в городе во время президентских выборов в воскресенье (23 апреля)», — говорится в сообщении.

Деломе назвал итоги голосования в городе «катастрофой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. По последним данным, за основателя партии «Вперед» Эммануэля Макрона проголосовали 23,86% избирателей. За Марин Ле Пен — 21,43%. Оба эти кандидата проходят во второй тур выборов, который состоится 7 мая.

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