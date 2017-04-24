СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики
С открытием еще одной базы РФ в Арктике регион все больше превращает в территорию жесткого противодействия
Москва, 24 апреля 2017, 11:04 — REGNUM
Усиление военного потенциала России в Арктике, в том числе размещение специальных систем ПВО, предназначенных для работы в сложных условиях, является очередным примером того, что Северный полюс все ближе к тому, чтобы стать ареной противостояния, пишет Майкл Пек в статье для The National Interest.
Автор подчеркивает, что с учетом географии России и обширного опыта страны ведения конфликтов в условиях холодного климата мало удивительного в том, что Россия разработала специальные системы, предназначенные для работы в Арктике.
Тем не менее, подчеркивает эксперт, Москва не особо скрывает свое наращивание в регионе. Так, можно совершить виртуальную экскурсию по базе ПВО «Арктический трилистник».
Читайте также: Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
При этом Россия не единственная страна, заинтересованная в крайнем севере, где таяние льдов способствует открытию маршрутов поставок. США, Канада и другие страны Запада также готовятся к конфликту в Арктике, богатство которых привлекло внимание целого ряда стран.
Так, ВМФ США ведут разработки подводных беспилотников для изучения ледяной шапки, тогда как Канада стремится объединить усилия США, Норвегии и Дании по финансировании спутника военной связи, предназначенной для целей Арктики.
Напомним, база вооруженных сил России «Арктический трилистник» находится на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
База, площадь которой составляет более 14 тыс. квадратных метров, стала первым объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.
Читайте ранее в этом сюжете: Times: РФ создала военную базу для захвата богатых нефтью земель Арктики
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.