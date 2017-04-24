Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:23:33 МСК

СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики

Политика

С открытием еще одной базы РФ в Арктике регион все больше превращает в территорию жесткого противодействия

Арктический Трилистник
Иллюстрация: Mil.ru
Арктический Трилистник

Москва, 24 апреля 2017, 11:04 — REGNUM  

Усиление военного потенциала России в Арктике, в том числе размещение специальных систем ПВО, предназначенных для работы в сложных условиях, является очередным примером того, что Северный полюс все ближе к тому, чтобы стать ареной противостояния, пишет Майкл Пек в статье для The National Interest.

Автор подчеркивает, что с учетом географии России и обширного опыта страны ведения конфликтов в условиях холодного климата мало удивительного в том, что Россия разработала специальные системы, предназначенные для работы в Арктике.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, Москва не особо скрывает свое наращивание в регионе. Так, можно совершить виртуальную экскурсию по базе ПВО «Арктический трилистник».

Читайте также: Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»

При этом Россия не единственная страна, заинтересованная в крайнем севере, где таяние льдов способствует открытию маршрутов поставок. США, Канада и другие страны Запада также готовятся к конфликту в Арктике, богатство которых привлекло внимание целого ряда стран.

Так, ВМФ США ведут разработки подводных беспилотников для изучения ледяной шапки, тогда как Канада стремится объединить усилия США, Норвегии и Дании по финансировании спутника военной связи, предназначенной для целей Арктики.

Напомним, база вооруженных сил России «Арктический трилистник» находится на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

База, площадь которой составляет более 14 тыс. квадратных метров, стала первым объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.

Читайте ранее в этом сюжете: Times: РФ создала военную базу для захвата богатых нефтью земель Арктики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за Арктику
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное