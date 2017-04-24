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Президент Венесуэлы уверен в проигрыше оппозиции на предстоящих выборах

Политика

Мадуро подчеркнул свою приверженность преодолеть демократическим путем политический кризис в стране, спровоцированный группами политических меньшинств

Каракас, 24 апреля 2017, 10:56 — REGNUM  Президент Николас Мадуро 23 апреля заявил, что на следующих выборах народ Венесуэлы проголосует против оппозиции и «взыщет» за неудачи, ответственность за которые должно взять на себя большинство, представленное в Национальной ассамблее страны, сообщает LaInfo.es.

«Я в предвкушении выборов губернаторов и мэров, так как уверен, что наш народ своими голосами предъявит вам счет, а мы одержим новую электоральную победу», — заявил глава государства во время своей еженедельной телепередачи «Воскресенье с Мадуро».

Отмечая 14 апреля четырехлетие со дня победы на президентских выборах с более чем 50% голосов, Мадуро подчеркнул свою настроенность преодолеть демократическим путем политический кризис в стране, спровоцированный группами политических меньшинств, и побеждать в предстоящих избирательных кампаниях.

«Я готов к тому, что скажет избирательная власть. Я готов к диалогу и готов строить дороги к миру, чтобы правая оппозиция отвергла путь насилия и переворотов. Я уже четыре года в этой борьбе вместе с моим народом», — заявил президент.

Он подчеркнул, что остаются в силе его призыв к диалогу и приглашение участвовать в переговорах по урегулированию политических разногласий на основе уважения к Конституции и ради защиты мира и стабильности.

«Я призываю оппозицию к диалогу. Обращаясь к разумным людям, я хочу обсудить и искать пути мира, чтобы отказаться от пути насилия, чтобы страна продолжала двигаться в сторону отказа от сырьевой экономики», — сказал Мадуро.

Напомним, что в ходе активных акций протеста с 19 по 20 апреля, погибли, по разным оценкам, от 4 до 22 человек, сотни пострадали. Почти 800 человек было задержано. Также сообщается о 12 погибших в ходе актов мародерства в западном Каракасе.

При этом, несмотря на обвинения оппозиции в «разжигании» ситуации в стране, президент Мадуро подчеркнул свою приверженность к диалогу и готовность провести всеобщие выборы. Между тем, оппозиция опять призвала людей выходить на улицы 24 апреля, настаивая на своих требованиях проведения досрочных президентских выборов, освобождения политзаключенных и открытии гуманитарного канала в страну.

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Политический кризис в Венесуэле
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