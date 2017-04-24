Захарченко предложил усилить охрану наблюдателей ОБСЕ в ДНР

Донецк, , 10:54 — REGNUM Войска ДНР и ЛНР не способны предотвратить все агрессивные действия с украинской стороны. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 23 апреля заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя подрыв авто ОБСЕ в ЛНР, передает ИА REGNUM.

«Хочу выразить соболезнования семье, друзьям и близким погибшего сотрудника миссии ОБСЕ и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы всегда говорили о том, что безопасность сотрудников миссии — один из наших приоритетов. Однако мы не в силах предотвратить все агрессивные действия с украинской стороны», — сказал Захарченко.

По его словам, ЛНР удастся доказать вину украинских силовиков в гибели наблюдателей ОБСЕ. «Однако я уверен, что наши луганские коллеги при поддержке миссии ОБСЕ проведут, несмотря на противодействие с украинской стороны, объективное расследование и докажут всему миру, что в гибели сотрудника ОБСЕ виноват Киев», — считает Захарченко.

При этом он подтвердил готовность принять меры по усилению защиты миссии ОБСЕ в Донбассе. «Со своей стороны могу добавить, что нам ни при каких обстоятельствах невыгодно наносить ущерб миссии ОБСЕ, которая хоть немного, но сдерживает агрессию Киева против Донбасса. Мы готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ и надеемся, что международное сообщество в целом и «нормандская четверка» в частности окажут давление на Киев и заставят его прекратить провокации как против миссии ОБСЕ, так и против Донбасса», — отметил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Славяносербского района ЛНР при осуществлении патрулирования подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В министерстве госбезопасности ЛНР уточнили, что авто ОБСЕ наехало на фугас. В результате подрыва погиб один человек, трое получили ранения. «23 апреля 2017 года в первой половине дня в селе Пришиб Славяносербского района на проселочной дороге на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. Один погиб, трое ранены», — рассказали МГБ ЛНР.

«По официальной версии МГБ ЛНР, действовала подготовленная украинская ДРГ. Ранее в министерстве госбезопасности неоднократно заявляли о возможных диверсионно-террористических актах. По данным ведомства, 10 апреля в район населённого пункта Авдеевка в зону ответственности 93 отдельной механизированной бригады ВСУ зашла ДРГ с целью совершения диверсионной деятельности», — отметили в МГБ.

В результате инцидента погиб гражданин США. Позже в ОБСЕ уточнили, что ранения получили граждане Германии и Чехии. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил соболезнование по факту гибели одного из сотрудников патруля ОБСЕ. «Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ. Только что поговорил с главой СММ послом Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности», — написал Курц в Twitter.

Напомним, в 2015—2016 гг. в Донецке представители республиканских властей неоднократно собирали акции протеста против деятельности ОБСЕ. Глава ДНР резко критиковал представителей миссии за якобы необъективное освещение войны в Донбассе. При этом авто наблюдателей регулярно подвергались нападениям вандалов — их обрисовывали краской из баллончиков, жгли.