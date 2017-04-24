Шаймиев: договор между Татарией и Москвой может быть продлен без изменений

Казань, , 10:34 — REGNUM Договор о разграничении полномочий между Татарией и Москвой может быть продлен без внесения изменений в документ. Об этом заявил в ходе III съезда народов республики советник и бывший глава региона Минтимер Шаймиев.

«Исторически так сложилось, что за первым съездом народов Татарстана последовало подписание в 1994 году судьбоносного договора — о разграничении предметов ведения и взаимоделегирования полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Татарстана, — цитирует Шаймиева «Бизнес Online». — 10 лет назад, в год проведения второго съезда состоялось подписание второго договора, который закрепил отношения республики с федеральным центром строго в рамках действующей Конституции РФ и РТ».

При этом Шаймиев отметил, что документ не предусматривает каких-либо налоговых или финансовых преференций для республики. «Договор может быть продлен без внесения каких-либо изменений в содержание, как конституционные нормы, способствующие укреплению федеративного устройства нашего государства», — полагает Шаймиев.

Издание отмечает, что по итогам съезда была принята резолюция, которая включает пункт о продлении договора. Однако в ходе съезда вопрос практически не обсуждался.

По информации пресс-службы правительства Татарии, решение о проведении съезда было принято 20 декабря 2016 года указом главы республики Рустама Минниханова. В ходе мероприятия делегаты обсуждали актуальные вопросы этнокультурного развития, взаимодействия институтов гражданского общества с органами госвласти и местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости продления договора, но в новой редакции, говорилось в резолюции по итогам съезда Всетатарстанского общественного центра (ВТОЦ).

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По словам председателя президиума ВТОЦ Фарита Закиева, действующий в настоящее время документ является «фикцией». Новый договор должен стать «принципиально новым». В резолюции съезда говорится, что доходы между республикой и федеральным центром должны распределяться в пропорции 70% на 30%. Также делегаты съезда считают необходимым введение второго государственного языка в РФ — татарского, настаивают на необходимости открытия Татарского национального университета, создании татарского федерального телеканала, предоставлении возможности сдавать ЕГЭ на родном языке татар. При этом ВТОЦ считает главным достижением республики — сохранение статуса президента.

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Напомним, Татария — единственный регион в России, где сохранился институт президентства, хотя федеральный закон давал такую возможность только до 31 декабря 2015 года.

На пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря 2015 года казанская журналистка спросила, сохранится ли за главой республики наименование должности президента и не ущемит ли переименование национальные чувства татар.

«Не думаю, что это (лишение главы республики звания президента — прим. ИА REGNUM) так чувствительно, что это как-то заденет национальные чувства», — сказал тогда Путин. «Вы знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа. Но вот Чечня сказала: «Нет. У нас в России должен быть один президент. Мы по-другому сделаем в отношении первого лица республики», — добавил Путин.

Читайте также: Татария вынашивает договор о разграничении полномочий с МосквойПолпред президента в ПФО Михаил Бабич 6 декабря 2016 года заявил: «Что касается договора разграничения полномочий, то пока таких предложений Татарстан не вносил. Если они будут внесены, они будут рассмотрены. Не буду говорить о перспективах этого рассмотрения, но пока таких предложений нет. Татарстан должен сам решить, нужен ли ему этот договор, а потом обосновать свою позицию».В феврале 2017 года Бабич уже сказал следующее: «Сегодня и межбюджетные отношения, и распределение полномочий между центром и регионами, нормативно-правовая база сформированы так, что нет белых пятен, которые требуют отдельного правового регулирования. Если в процессе правоприменения они появляются, то имеют общефедеральный характер, принимается решение, касающееся сразу всех регионов страны». Таким образом, нет необходимости в продлении договора.

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил резко против продления договора. «Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — сказал он.

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