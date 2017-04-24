Тело погибшего сотрудника ОБСЕ передано миссии — ЛНР

Минск, , 09:38 — REGNUM Тело сотрудника миссии ОБСЕ, погибшего при подрыве автомобиля под Луганском, передано сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщает Луганский информационный центр.

СММ ОБСЕ работает на подконтрольной Киеву территории. «Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне», — сказал на переговорах в Минске полпред Луганской народной республики Владислав Дейнего.

Накануне 23 апреля автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на фугасе в районе села Пришиб в ЛНР. Погиб представитель миссии — гражданин США, еще два человека — граждане ФРГ и Чехии — получили ранения.

В МГБ ЛНР заявили, что против наблюдателей ОБСЕ был совершен теракт — автомобиль миссии подорвался на мине, установленной группой украинских диверсантов.

В заявлении МИД России отмечается, что инцидент может являться провокацией, а его организаторы намерены сорвать урегулирование конфликта в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре предложил госсекретарю США Рексу Тиллерсону снова рассмотреть идею ввода войск ООН в Донбасс в связи с инцидентом.

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