Косачев назвал основные угрозы современному миру

Москва, , 09:25 — REGNUM В настоящее время для современного мира существуют три угрозы — три идеологических фундаментализма. Об этом глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил в своей статье для издания «Известия».

«Таких угроз миру сегодня действительно три, — пишет сенатор. — Это три идеологических фундаментализма — исламистский, олицетворяемый ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский в лице определенной части элит стран Запада».

По его мнению, каждый из носителей этих идеологий прибегает к шантажу, угрозам и применению силы, опираясь на «зомбированных активистов».

«Либеральные фундаменталисты явно не захотят увидеть себя в одном списке с исламистами и догматиками, — пишет Косачев. — Однако де-факто именно в последние годы они убедительно продемонстрировали собственную трансформацию в «демократических большевиков».

Глава международного комитета Совета Федерации считает, что вышеуказанные идеологии могут нанести непоправимый вред остальным жителям планеты.