Депутат Верховной рады: Путь Украины – это настоящая война

Киев, , 08:50 — REGNUM

Национальная идея Украины — это милитаризация, заявил депутат Верховной рады, бывший командир добровольческого батальона «Днепр-1» Юрий Береза, передает «ПолитНавигатор».

У каждого воевавшего украинца должна быть возможность держать дома автомат, пулемет или танк, если позволяют финансовые возможности, уверен депутат.

«Но ты, конечно, должен иметь справку, что ты психически здоровый человек», — добавил он.

По мнению экс-командира, географические границы Украины начинаются на реке Сан на востоке страны и заканчиваются на реке Дон, которая проходит в европейской части России.

Он также заявил, что все мужчины Украины должны «быть готовыми воевать» и пройти военную подготовку «в составе Вооруженных сил или где еще».

«Получается так, что у нас вроде и идет война, и будто ее нет — АТО. Но это настоящая война. Я не сомневаюсь», — сказал Береза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина подписала в 2014 году Минский протокол, согласно которому она обязуется прекратить огонь в зоне военного конфликта в Донбассе, освободить заложников и провести децентрализацию власти.

Аналогичные обязательства приняла на себя и другая сторона конфликта, независимые республики.

В 2015 году Украина подписала второе соглашение в Минске, где вновь подтвердила, что обязуется отвести войска, прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Тем не менее, киевские войска пока не спешат выполнять минские договоренности, наращивая численность войск, обстреливая позиции войск республик и мирные населенные пункты, проводя диверсии на территории ЛНР и ДНР.

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