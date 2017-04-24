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Депутат Верховной рады: Путь Украины – это настоящая война

Политика

Каждый воевавший житель Украины должен иметь возможность приобрести танк, считает депутат Юрий Береза

Военная техника отправляется для войны на Донбассе
president.gov.ua
Военная техника отправляется для войны на Донбассе

Киев, 24 апреля 2017, 08:50 — REGNUM  

Национальная идея Украины — это милитаризация, заявил депутат Верховной рады, бывший командир добровольческого батальона «Днепр-1» Юрий Береза, передает «ПолитНавигатор».

У каждого воевавшего украинца должна быть возможность держать дома автомат, пулемет или танк, если позволяют финансовые возможности, уверен депутат.

«Но ты, конечно, должен иметь справку, что ты психически здоровый человек», — добавил он.

По мнению экс-командира, географические границы Украины начинаются на реке Сан на востоке страны и заканчиваются на реке Дон, которая проходит в европейской части России.

Он также заявил, что все мужчины Украины должны «быть готовыми воевать» и пройти военную подготовку «в составе Вооруженных сил или где еще».

«Получается так, что у нас вроде и идет война, и будто ее нет — АТО. Но это настоящая война. Я не сомневаюсь», — сказал Береза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина подписала в 2014 году Минский протокол, согласно которому она обязуется прекратить огонь в зоне военного конфликта в Донбассе, освободить заложников и провести децентрализацию власти.

Аналогичные обязательства приняла на себя и другая сторона конфликта, независимые республики.

В 2015 году Украина подписала второе соглашение в Минске, где вновь подтвердила, что обязуется отвести войска, прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Тем не менее, киевские войска пока не спешат выполнять минские договоренности, наращивая численность войск, обстреливая позиции войск республик и мирные населенные пункты, проводя диверсии на территории ЛНР и ДНР.

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