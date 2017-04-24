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Коррупционный скандал Odebrecht возмутил общество Доминиканской Республики

Политика

В Доминиканской республике люди вышли на улицу с требованием наказать чиновников, замешанных в скандале Odebrecht

Дворец нации Доминиканской республики
BigGabriel555
Дворец нации Доминиканской республики

Санто-Доминго, 24 апреля 2017, 08:50 — REGNUM  В доминиканском городе Сан-Франциско-де-Макорис тысячи людей 23 апреля прошли по улицам, требуя привлечения к ответственности и наказания чиновников, вовлеченных в коррупционный скандал с бразильской строительной компанией Odebrecht, сообщает издание El Nuevo Herald.

Протестующие c баннерами и лозунгами требовали от властей провести независимое расследование и привлечь к ответственности всех лиц, получавших денежные средства от представителей компании Odebrecht в обмен на выдачу выгодных госзаказов.

Люди также потребовали вернуть Доминиканскому казначейству деньги, которые, как утверждается, были украдены у доминиканского народа в виду «переоценки работ, выполненных компанией Odebrecht в стране с 2002 года до настоящего времени».

Представители движения Зеленый марш, организовавшие акцию протеста, также отвергли соглашение между Доминиканским правительством и бразильской строительной компанией, утвержденное судьей на прошлой неделе, заявив, что данное соглашение выгодно Odebrecht, а также правящей партии Доминиканского освобождения.

Кроме того, они подняли вопрос об увольнении генерального прокурора Республики, Жана Алена Родригеса, так как «он действует» против интересов доминиканского народа.

В ходе акции протеста сотрудники национальной полиции и других силовых структур тщательно контролировали демонстрантов, однако ни о каких арестах или серьезных инцидентах с полицией не сообщалось.

В марше принимали участие лидеры оппозиционных политических партий, общественные организации, деятели культуры и простые граждане.

Напомним, что проведенная 23 апреля акция стала уже третьей массовой демонстрацией в Доминиканской Республике, организуемой движением Зеленый марш, которое было создано после коррупционных разоблачений компании Odebrecht, произведенных в Департаменте юстиции США в декабре 2016 года.

Соглашение между генеральным прокурором Доминиканской Республики и компанией Odebrecht, подтвержденное доминиканским судьей Данило Кеведо 19 апреля, предполагает выплату компанией в пользу Республики 184 миллионов долларов, что составляет вдвое больше того, что компания заплатили в виде взяток в стране в период с 2001 по 2014 год. Кроме того, по условиям соглашения, в течение 30 дней будут раскрыты имена всех участников коррупционного скандала в обмен на то, что их будут судить доминиканские суды.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Нью-Йорка обязал компанию Odebrecht выплатить 2,6 млрд долларов

Читайте развитие сюжета: Компания Odebrecht не финансировала повстанцев из FARC-EP

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Коррупция: дело бразильской компании Odebrecht
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