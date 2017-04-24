Отстранённого от праймериз в Якутске единоросса исключили из партии

Якутск, , 08:23 — REGNUM Юрист Олег Яхонтов, собиравшийся участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата в мэры Якутска добровольно сдал свой партбилет после того, как его исключили из списка участников праймериз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского отделения «ЕР».

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Кстати выяснилось, что уличённый в сотрудничестве со «Справедливой Россией» в 2013 году Олег Яхонтов имел на тот момент партбилет «Единой России». Это не помешало ему баллотировался в гордуму Якутска при поддержке «эсеров». По информации из регионального отделения правящей партии, членом «ЕР» Олег Яхонтов являлся с 2004 года.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной отстранения Олега Яхонтова от участия в предварительном голосовании стало то, что он баллотировался в 2013 году в депутаты Якутска от «Справедливой России». По этим основаниям его выдвижение на праймериз «Единой России» накануне выборов мэра столицы Якутии сочли фактом, дискредитирующим партию.

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Напомним, в списке желающих баллотироваться от «ЕР» в мэры Якутска сейчас шесть человек: действующий глава города Айсен Николаев, директор ООО «РостПрофи» Ирина Высоких, предприниматель Николай Потапов, директор Центра технического творчества, член «Молодая Гвардия Единой России» Святослав Софронеев, представитель общественной палаты республики, омбудсмен по туризму Андрей Хорошев и директор ООО «Праздник жизни», председатель Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Якутии Татьяна Тымырова.