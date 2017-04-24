Понедельник, 24 Апреля 2017 года
09:22:12 МСК

Трамп может снять запрет на добычу нефти и газа в прибрежных районах США

Политика

В декабре 2016 года тогда еще действующий президент США Барак Обама наложил запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на принадлежащих Соединенным Штатам участках в Атлантическом океане и Арктике

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 24 апреля 2017, 07:50 — REGNUM  Глава Белого дома Дональд Трамп планирует подписать на текущей неделе указ, который будет содержать «перечень мест, доступных для освоения морских месторождений нефти и газа». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Президент США Дональд Трамп на текущей неделе подпишет ряд распоряжений по добыче нефти и газа в прибрежных районах США, кибербезопасности, делам ветеранов и сельского хозяйства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего Трамп в преддверии 100 дней на посту главы Белого дома может подписать 32 указа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в декабре 2016 года тогда еще действующий президент США Барак Обама наложил запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на принадлежащих Соединенным Штатам участках в Атлантическом океане и Арктике. Решение было принято Белым домом совместно с властями Канады. Аналогичный запрет также был введен в отношении месторождений во всех канадских арктических водах.

Свои действия власти двух стран объясняют экологической необходимостью, связанной с риском разлития черного золота в указанном регионе «даже при соблюдении самых высоких стандартов безопасности».

Читайте также: Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике‍

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное