Трамп может снять запрет на добычу нефти и газа в прибрежных районах США

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп планирует подписать на текущей неделе указ, который будет содержать «перечень мест, доступных для освоения морских месторождений нефти и газа». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Президент США Дональд Трамп на текущей неделе подпишет ряд распоряжений по добыче нефти и газа в прибрежных районах США, кибербезопасности, делам ветеранов и сельского хозяйства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего Трамп в преддверии 100 дней на посту главы Белого дома может подписать 32 указа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в декабре 2016 года тогда еще действующий президент США Барак Обама наложил запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на принадлежащих Соединенным Штатам участках в Атлантическом океане и Арктике. Решение было принято Белым домом совместно с властями Канады. Аналогичный запрет также был введен в отношении месторождений во всех канадских арктических водах.

Свои действия власти двух стран объясняют экологической необходимостью, связанной с риском разлития черного золота в указанном регионе «даже при соблюдении самых высоких стандартов безопасности».

Читайте также: Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике‍