Порошенко выразил благодарность властям США за «твердую» позицию по Украине

Киев, , 07:26 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил благодарность за «твердую и непреклонную позицию» Вашингтона по Украине. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения РФ Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности, — говорится в сообщении. — Глава государства призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении РФ до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины».

Кроме того, Порошенко в ходе переговоров с Тиллерсоном предложил рассмотреть вопрос о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Были также затронуты итоги телефонных переговоров в Нормандском формате (состоялись 18 апреля), и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» (АТО) в Донецкой и Луганской областях и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

Читайте также: Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР