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Абэ намерен сотрудничать с Трампом и требовать от Пхеньяна сдержанности

Политика

Ранее в КНДР заявили о намерении потопить авианосец США одним ударом

Токио, 24 апреля 2017, 06:50 — REGNUM  

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высоко оценил позицию президента США Дональда Трампа по Северной Корее. Об этом Абэ сообщил 24 апреля по итогам телефонных переговоров с американским коллегой, сообщает агентство Reuters.

Лидеры Японии и США согласились поддерживать тесные контакты и согласовывать свои позиции по Северной Корее. Учитывая растущую в регионе напряженность, необходимо требовать о Пхеньяна сдержанности, отметил Абэ.

По словам японского премьера, США наглядно продемонстрировали, что рассматривают любые варианты действий, когда дело доходит до контактов с КНДР.

Напомним, напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после того как Вашингтон отправил к берегам КНДР ударную группу во главе с авиносцем «Карлом Винсоном». В свою очередь Пхеньян заявил о готовности в любой момент одним ударом потопить корабль ВМС США как угрожающий безопасности страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители администрации президента США проведут брифинг для сенаторов, на котором озвучат позицию Белого дома по поводу Северной Кореи.

Сообщалось также, что в июне 2017 года США намерены провести учения по эвакуации с территории Южной Кореи американских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Пхеньян заявил, что готов потопить американский авианосец «Карл Винсон»

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