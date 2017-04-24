Понедельник, 24 Апреля 2017 года
06:19:23 МСК

Спецпосланник КНР: Военного решения сирийского кризиса нет

Политика

Си Сяоянь: Выводы должны быть подкреплены неопровержимыми доказательствами и подтвержденными фактами

Пекин, 24 апреля 2017, 06:02 — REGNUM  Специальный посланник КНР по Сирии Се Сяоянь заявил 23 апреля в египетской столице, что политическое соглашение и мирные переговоры являются единственным способом решения сирийского кризиса, передает агентство «Синьхуа».

В разговоре с представителями египетских и китайских СМИ в Каире, посланник заявил, что Китай не видит быстрых рецептов решения сирийского кризиса, подчеркивая также, что военный подход не является решением.

Се Сяоянь находится с официальным визитом в Египет, где он встретился с представителями МИД страны, с которыми обсудил возможные варианты решения сирийского кризиса.

«Египет является ключевым игроком по сирийской проблеме, а также стратегическим партнером США и играет очень деятельную и конструктивную роль», — заявил Се.

Он подчеркнул, что крайне важно КНР и Египту поддерживать контакты, а также обмениваться точками зрения и проводить переговоры касательно мер, необходимых в тот или иной момент для продвижения вперед.

Говоря о ситуации в Сирии, он заявил, что ситуация остается напряженной и неустойчивой, что особенно стало заметно после химической атаки в Идлибе, в результате которой погибло множество сирийцев.

«Ключевая позиция Китая по этом поводу следующая: мы твердо и однозначно осуждаем использование химического оружия любой страной или организацией, а также индивидуумом при любых обстоятельствах, в любом месте и в любое время» — заявил Се, добавив, что Китай призывает к независимому, непредвзятому, профессиональному и прозрачному расследованию случая применения химического оружия, дабы выявить преступников и наказать их в строгой соответствии с международными нормами.

«Важно начать расследование, однако информация от команды, им занимающейся, должна быть точной, независимой и взвешенной, чтобы обеспечить его авторитетность, при этом, выводы должны быть подкреплены неопровержимыми доказательствами и подтвержденными фактами», — подчеркнул он.

Се также отметил, что стороны сирийского конфликта должны придерживаться принципа мирных переговоров и политического решения конфликта в целях достижения взаимопонимания, а также «жертвовать чем-либо, когда эти жертвы необходимы».

Напомним, что о необходимости проведения тщательного расследования применения химического оружия в Сирии высказался также и председатель КНР Си Цзиньпин во время своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Китайский политик также подчеркнул необходимость проведения тщательного и независимого расследования прежде чем делать такие-либо выводы и предпринимать действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
СамараРоссия Пенсионная реформа Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
ещё главное