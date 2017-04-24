Понедельник, 24 Апреля 2017 года
06:18:46 МСК

«Мексика «так или иначе» заплатит за стену на границе, «необходимую» США»

Политика

Глава министерства юстиции США заявил о необходимости стены на границе с Мексикой

Вашингтон, 24 апреля 2017, 05:54 — REGNUM  США необходима стена на границе с Мексикой, поэтому Вашингтон хочет, чтобы правительство соседней страны выделило средства на этот проект. С соответствующим заявлением выступил глава Минюста США Джефф Сешнс в интервью телеканалу ABC News.

Представитель ведомства отметил, что не вовлечен в споры по поводу того, какое количество средств должно быть выделено на создание стены на американо-мексиканской границе. Однако Сешнс подчеркнул, что Соединенным Штатам необходим этот барьер.

«Это позволит нам сдержать обещание, которое президент дал американцам. Это то, чего они хотят», — сказал глава министерства юстиции США.

При этом, по его словам, в любом случае мексиканские власти заплатят за стену на границе, которую хочет построить американская сторона. Сешнс сказал, что не ждет от Мексики напрямую денег на реализацию проекта. Однако всегда есть способы, которые США могут применить в ситуации с торговлей, чтобы получить деньги на строительство этой же стены.

«Никаких сомнений», — уверил министр.

Ранее ИА REGNUM писало, что президент США Дональд Трамп активно высказывался о необходимости создания разграничения на границе с Мексикой. В связи с этим глава министерства национальной безопасности Джон Келли заявил, что американский лидер будет активно продавливать этот проект и пытаться добиться от законодателей выделения средств на строительство стены.

Читайте ранее в этом сюжете: «Трамп будет «выбивать» деньги на создание стены на границе с Мексикой»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Американо-мексиканские отношения
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
СамараРоссия Пенсионная реформа Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
ещё главное