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Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»

Политика

Егор Борисов встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и начальников управления при главе государства по внутренней политике Андреем Яриным

Якутск, 24 апреля 2017, 05:57 — REGNUM  Глава Якутии Егор Борисов встретился 21 апреля с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и начальником управления при главе государства по внутренней политике Андреем Яриным. Темой бесед по информации с сайта главы республики была ситуация в регионе и его социально-экономическое положение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Андрею Ярину Егор Борисов рассказал о подготовке к выборам в органы местной власти в сентябре-2017 и организации отчётов органов исполнительной власти, Антону Вайно — о политической стабильности в республике и позитивной динамике по основным социально-экономическим показателям. Обсуждая с руководителем администрации президента РФ вопросы внутренней политики республики, глава Якутии пообещал, что сделает всё, чтобы выборы в 2017 году прошли максимально открыто и демократично.

Антону Вайно Егор Борисов также доложил о ситуации со строительством железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск и необходимости сменить подрядчика. Кроме того, руководитель администрации президента был приглашён участвовать в днях Якутии в Москве.

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Комментируя визиты главы Якутии в Кремль, экс-президент «Саханефтегаза» и бывший депутат регионального парламента Афанасий Максимов высказал в своём блоге мнение, что главной темой на встрече с Антоном Вайно был вопрос возможного сложения Егором Борисовым полномочий.

«Как человек, просвещенный в тонкости политики и протоколов таких встреч, скажу: никогда начальники АП РФ не занимаются пусковыми комплексами, экономическими вопросами и так далее. Они решают две функции: кадровые и политические вопросы. И всё. Так что, Егор Афанасиевич, не вводите свой народ в очередное заблуждение, а назовите сроки сложения своих полномочий и имя своего преемника», — призвал Афанасий Максимов главу Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Афанасий Максимов обратился к жителям республики с письменным призывом прийти 9 апреля на митинг за смену главы региона. Официальной темой акции протеста было обеспечение соблюдения части 1 статьи 9 Конституции РФ, которая гласит: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».

На митинге люди требовали справедливого распределения средств от добычи в Якутии природных ресурсов, а именно восстановления действия федеративного договора с федеральным центром и соблюдения порядка системы «двух ключей». Одним из пунктов в резолюции мероприятия была отставка главы республики Егора Борисова, по мнению митингующих, допустившего несправедливое распределение средств от добычи полезных ископаемых из недр республики.

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