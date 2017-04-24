СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты

Киев, , 05:33 — REGNUM Служба безопасности Украины прокомментировала запрет на въезд в страну российской певице Лолите Милявской, которая направлялась к заболевшей дочери, опубликовав неприглядную фотографию женщины. Соответствующий пост был размещен в Twitter-аккаунте СБУ.

В воскресенье, 23 апреля, российская певица и уроженка Украины Лолита Милявская направлялась на поезде из Москвы в Киев. Однако ее сняли с поезда, аргументировав это запретом на въезд на территорию страны сроком на три года из-за посещения Керчи в 2015 году.

В видео, опубликованном в Facebook, Лолита рассказала, что направлялась на Украину к заболевшей дочери. Сняли с поезда ее в 4 утра в Конотопе и отправили обратно в Москву.

В ответ на это СБУ Украины опубликовали фотографию, на которой у певицы во время исполнения песни спала лямка платья и обнажилась грудь. Снимок сопровождался надписью:

«Пусть повезет».

Напомним, что Лолита Милявская родилась в 1963 году на Украине, в городе Мукачево Закарпатской области. Детство и юность певицы прошли в Киеве.