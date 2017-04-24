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Госдеп США требует от России помощи в расследовании инцидента в Донбассе

Политика

США выразили соболезнования семье погибшего в результате подрыва автомобиля

Вашингтон, 24 апреля 2017, 04:04 — REGNUM  США рассчитывают, что Россия окажет помощь в расследовании инцидента с автомобилем ОБСЕ на Украине. Вашингтон надеется, что на это дело российская сторона направит свое влияние в регионе. Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер в своем обращении.

Напомним, что в воскресенье, 23 апреля, в ЛНР подорвался патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщили в ОБСЕ.

«Данный инцидент показывает необходимость того, чтобы все стороны, в особенности руководимые Россией сепаратистские силы, немедленно реализовали свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями», — сказал Тонер.

Он отметил, что работники мониторинговой миссии СММ, которых Тонер назвал смелыми, полностью поддерживаются США. Вашингтон категорически осуждает все акты враждебности и угроз в отношении мониторинга СММ.

Исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента подчеркнул, что представителям миссии на востоке Украины должен быть обеспечен безопасный, полный и беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта. В связи с этим Вашингтон призвал российскую сторону использовать свое влияние, «чтобы сделать первый шаг к миру на Восточной Украине и обеспечить видимое, верифицируемое и необратимое улучшение ситуации с безопасностью».

Известно, что при инциденте в ЛНР погиб американский гражданин — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту с ОБСЕ. Изначально об этом сообщили в МИД России, что потом подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Ранение получил гражданин Чехии. Кроме того, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, пострадала также гражданка ФРГ. ОБСЕ начала расследование.

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