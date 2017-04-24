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Минобороны Дании атакуют «контролируемые властями РФ хакеры»

Политика

Между тем в Кремле давно устали от подобных обвинений

Копенгаген, 24 апреля 2017, 03:45 — REGNUM  

Успешная попытка кражи данных сотрудников министерства обороны Дании была выполнена «российскими хакерами, связанными с властями РФ», сообщил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен. Соответствующую информацию 23 апреля публикует датская национальная ежедневная газета Berlingske.

«Российским хакерам, связанным с путинским режимом, удалось проникнуть в электронную почту сотрудников министерства обороны», — заявил Фредериксен.

Как поясняет министр, атаки были зафиксированы в период с марта 2015 по октябрь 2016 года. В центре кибербезопасности военной разведки Дании не стали раскрывать информации о времени обнаружения хакерских атак и времени их блокирования.

По мнению Фредериксена, «наивно» и бессмысленно просить каких-либо объяснений по этому поводу от российской стороны.

Сообщается, что краже подверглись неконфиденциальные данные, тем не менее они могут быть использованы при попытке вербовки сотрудников министерства или оказания на них давления.

Взломавшие почту датских сотрудников хакеры могут принадлежать к группе «Fancy Bear», которая, «по данным нескольких разведок», атаковала сервера представителей Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.

В Кремле уже заявляли о серьезной усталости от подобных обвинений. «Это напоминает охоту за ведьмами», — прокомментировал опубликованный спецслужбами США доклад о кибератаках пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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