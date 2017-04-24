Понедельник, 24 Апреля 2017 года
04:48:46 МСК

Макрон уже празднует свою победу в поэтическом ресторане La Rotonde

Политика

Голоса избирателей уже почти подсчитаны. По итогам первого тура президентских выборов во Франции лидирует Эммануэль Макрон

Париж, 24 апреля 2017, 03:31 — REGNUM  По результатам подсчета 96% голосов на президентских выборах во Франции лидирует экс-министр экономики страны, основатель партии «Вперед» Эммануэль Макрон. Как сообщает The Associated Press, политик отправился праздновать победу в знаменитый парижский ресторан La Rotonde.

Интересно, что ресторан La Rotonde известен во Франции тем, что за время его существования его посещали художники и писатели. Так, среди посетителей этого заведения были Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни. При этом сам Макрон любит цитировать известных философов и поэтов.

К настоящему моменту МВД Франции обработало 96% бюллетеней. За Макрона проголосовали 23,91% избирателей, а за его главного конкурента — лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 21,42%.

При этом, как ранее передавало ИА REGNUM, Ле Пен поставила рекорд для своей партии по количеству голосов избирателей. За нее проголосовали 6 млн 980 тыс. 983 гражданина Франции, что является историческим максимумом для Нацфронта.

Напомним, что второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Читайте также: Мартин Шульц призвал демократов Франции объединиться вокруг Макрона

На фоне сообщений из Франции: курс евро достиг максимума за полгода

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен сделала «Национальный фронт» популярным, как никогда прежде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Иосиф КубатьянДень памяти армянской катастрофы
ЕреванАрмения REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
СамараРоссия Пенсионная реформа Политика
NB!
23.04.17
Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
23.04.17
ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
«Сотни миллиардов вложены в предприятия, несущие смерть, голод, разорение»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
23.04.17
Игорь БекшаевЕвангелие от Иоанна: верую, ибо логично
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
ещё главное