Макрон уже празднует свою победу в поэтическом ресторане La Rotonde

Париж, , 03:31 — REGNUM По результатам подсчета 96% голосов на президентских выборах во Франции лидирует экс-министр экономики страны, основатель партии «Вперед» Эммануэль Макрон. Как сообщает The Associated Press, политик отправился праздновать победу в знаменитый парижский ресторан La Rotonde.

Интересно, что ресторан La Rotonde известен во Франции тем, что за время его существования его посещали художники и писатели. Так, среди посетителей этого заведения были Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни. При этом сам Макрон любит цитировать известных философов и поэтов.

К настоящему моменту МВД Франции обработало 96% бюллетеней. За Макрона проголосовали 23,91% избирателей, а за его главного конкурента — лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 21,42%.

При этом, как ранее передавало ИА REGNUM, Ле Пен поставила рекорд для своей партии по количеству голосов избирателей. За нее проголосовали 6 млн 980 тыс. 983 гражданина Франции, что является историческим максимумом для Нацфронта.

Напомним, что второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

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