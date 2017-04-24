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«Древние цивилизации» договорились развивать «Новый шелковый путь»

Политика

Иран поддерживает китайские инициативы и намерен расширять сотрудничество

Пекин, 24 апреля 2017, 02:06 — REGNUM  Китай и Иран во время встречи глав иностранных ведомств двух стран 23 апреля договорились усилить взаимодействие в рамках инициативы «Нового шелкового пути», передает агентство «Синьхуа».

Соглашение было достигнуто усилиями главы МИД КНР Ван И и его иранского коллеги Мохаммада Джавад Зарифа перед Форумом древних цивилизаций, который откроется 24 апреля в Афинах.

Форум является инициативой Греции, проводимый совместно с Китаем и Ираном, а также рядом других стран, представляющих ключевые древние цивилизации по всему миру. Другие участники вроде Боливии, Египта, Индии, Ирака, Италии, Мексики и Перу также примут участие в мероприятии.

Ван отметил, что Китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство устойчиво развивалось, в то время как сотрудничество в сферах экономики, торговли и инвестиций углублялось.

Он также заявил, что Китай готов и дальше расширять сотрудничество с Ираном в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

Зариф со своей стороны отметил, что Иран приветствует и поддерживает инициативу «Нового шелкового пути», предложенную Китаем и намерен продвигать ее осуществление посредством Форума древних цивилизаций, дабы достигнуть общего развития.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай займется реконструкцией ядерного реактора на тяжелой воде в иранском городе Арака в рамках заключенного 23 апреля соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР и Иран заключили договор о реконструкции реактора на тяжелой воде

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«Новый шелковый путь»
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