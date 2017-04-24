Понедельник, 24 Апреля 2017 года
03:18:45 МСК

Мартин Шульц призвал демократов Франции объединиться вокруг Макрона

Политика

«Чтобы националист не стал президентом»

Париж, 24 апреля 2017, 02:04 — REGNUM  

Всем демократическим силам Франции необходимо сплотиться вокруг кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом заявил бывший глава Европарламента и кандидат на должность канцлера ФРГ Мартин Шульц, соответствующее воззвание он опубликовал 23 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

По мнению Шульца, сплочение вокруг Макрона необходимо для того, чтобы не допустить прихода к власти лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

«Я поздравляю Эммануэля Макрона! — написал Шульц. — Теперь всем демократам Франции необходимо объединиться, чтобы националист не стал президентом».

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур выборов президента Франции проходят экс-министр экономики страны Эманнуэль Макрон и руководитель «Национального фронта» Марин Ле Пен. По результатам подсчетов 87% голосов (данные избирательной комиссии Франции на 01:55 мск), Макрон набирает 23,43%, а его ближайшая соперница — 22,27%.

Ранее с призывом голосовать за Макрона выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, назвав кандидата в президенты «надеждой нашего поколения».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава дипломатии ЕС возлагает «надежды поколения» на Макрона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Иосиф КубатьянДень памяти армянской катастрофы
ЕреванАрмения REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
23.04.17
ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Игорь БекшаевЕвангелие от Иоанна: верую, ибо логично
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
23.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Первая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
23.04.17
Евгения Ким«Через 3-5 лет в Киргизии инакомыслящим не будет места»
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
23.04.17
Административное здание горит в Санкт-Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Пожары в многоэтажных зданиях Происшествия
ещё главное