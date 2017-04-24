Мартин Шульц призвал демократов Франции объединиться вокруг Макрона

Париж, , 02:04 — REGNUM

Всем демократическим силам Франции необходимо сплотиться вокруг кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом заявил бывший глава Европарламента и кандидат на должность канцлера ФРГ Мартин Шульц, соответствующее воззвание он опубликовал 23 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

По мнению Шульца, сплочение вокруг Макрона необходимо для того, чтобы не допустить прихода к власти лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

«Я поздравляю Эммануэля Макрона! — написал Шульц. — Теперь всем демократам Франции необходимо объединиться, чтобы националист не стал президентом».

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур выборов президента Франции проходят экс-министр экономики страны Эманнуэль Макрон и руководитель «Национального фронта» Марин Ле Пен. По результатам подсчетов 87% голосов (данные избирательной комиссии Франции на 01:55 мск), Макрон набирает 23,43%, а его ближайшая соперница — 22,27%.

Ранее с призывом голосовать за Макрона выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, назвав кандидата в президенты «надеждой нашего поколения».

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