Reuters: Сирийская армия потеснила повстанцев к северу от Хамы

Дамаск, , 01:45 — REGNUM

Сирийские правительственные войска при поддержки российских ВКС заняли территории к северу от города Хама, тем самым расширив контроль над территориями вдоль магистрали, связывающей Дамаск и Алеппо. Об этом 23 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийские военные источники и данные группы мониторинга.

«Мы получили контроль над Халфая и несколькими холмами в этом районе, — отметил источник в сирийской армии. — Армия, конечно, продолжит борьбу».

Наступление стало возможным благодаря поддержке с воздуха российских ВКС. В операции также участвовали иранские ополченцы.

Сирийская группа по правам человека и британская группа мониторинга подтверждают, что наступление правительственных войск в районе Халфая началось в воскресенье, 23 апреля, после интенсивных боев и воздушных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад обвинил западные страны во главе с США во вмешательстве во внутренние дела страны на стороне террористов. Активизация поддержки исламистов происходит каждый раз, когда сирийская армия одерживает победу над террористами на участке фронта, отметил президент.

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