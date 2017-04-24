В китайский порт Циндао прибыло сингапурское военное судно

Пекин, , 01:42 — REGNUM Сингапурский военный корабль прибыл 23 апреля в китайский порт Циндао с четырехдневным визитом, в рамках которого будут проведены совместные учения, передает агентство «Синьхуа».

Северный флот ВМС КНР провел церемонию приветствия ракетного фрегата «Бесстрашный» ВМС Сингапура, который прибыл в сопровождении китайского корабля «Яньчэн». Всего на борту фрегата находится 141 член экипажа.

Моряки обоих флотов посетят корабли друг друга и проведут мероприятия по обмену опытом.

После визита «Бесстрашный» и «Яньчэн» проведут совместные учения, где будут отработаны простейшие задачи вроде взаимодействия, а также маневры построения, передает агентство.

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