В китайский порт Циндао прибыло сингапурское военное судно
Военные корабли двух стран проведут совместные учения
Пекин, 24 апреля 2017, 01:42 — REGNUM Сингапурский военный корабль прибыл 23 апреля в китайский порт Циндао с четырехдневным визитом, в рамках которого будут проведены совместные учения, передает агентство «Синьхуа».
Северный флот ВМС КНР провел церемонию приветствия ракетного фрегата «Бесстрашный» ВМС Сингапура, который прибыл в сопровождении китайского корабля «Яньчэн». Всего на борту фрегата находится 141 член экипажа.
Моряки обоих флотов посетят корабли друг друга и проведут мероприятия по обмену опытом.
После визита «Бесстрашный» и «Яньчэн» проведут совместные учения, где будут отработаны простейшие задачи вроде взаимодействия, а также маневры построения, передает агентство.
Читайте ранее в этом сюжете: КНР будет развивать стратегическое сотрудничество с Сингапуром
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.