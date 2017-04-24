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Трамп: «Фейковые СМИ» виноваты в моей низкой популярности»

Политика

Большинство американцев не одобряют деятельность своего президента, свидетельствуют результаты опросов

Вашингтон, 24 апреля 2017, 01:37 — REGNUM  «Фейковые СМИ» стали причиной того, что большинство американцев не одобряют деятельность президента США Дональда Трампа. Таким образом глава государства в своем Twitter прокомментировал опубликованные в воскресенье, 23 апреля, результаты совместного опроса NBC и The Wall Street Journal.

«Сегодняшние новые опросы очень хороши, если учесть, что большинство СМИ — фейковые и почти всегда негативно настроены», — написал Трамп.

Он отметил, что по-прежнему победил бы представительницу демократов Хиллари Клинтон по количеству поданных голосов. В то же время опрос СМИ, которые достаточно сильно ошиблись на выборах, свидетельствует о том, что почти все остались при том же мнении относительно Трампа, 53% респондентов сказали, что нынешний глава США — сильный лидер, говорится в сообщении американского лидера.

Напомним, что 23 апреля NBC и Wall Street Journal опубликовали совместный опрос по поводу отношения населения США к Дональду Трампу. Так, лишь 40% заявили, что одобряют деятельность 45-президента страны.

Также лишь 35% сказали, что Трамп начал свою работу на посту главы государства хорошо или очень хорошо. Большинство американцев — 64% — оценили первые результаты деятельности Трампа как средние или плохие.

Опрос на аналогичную тему провели также ABC и The Washington Post. Согласно результатам социологического исследования этих СМИ, расклад примерно такой же: 42% респондентов поддерживают деятельность нового президента, 53% выступают против.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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