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Порошенко напомнил Тиллерсону о размещении контингента ООН на Украине

Политика

И выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина США в Донбассе

Киев, 24 апреля 2017, 01:11 — REGNUM  

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования госсекретарю США Рексу Тиллерсону в связи с гибелью американского представителя мониторинговой миссии ОБСЕ под Луганском и предложил вернуться к обсуждению вопроса о направлении в Донбасс миротворческого контингента ООН. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба президента Украины.

Сообщается также, что в состоявшемся телефонном разговоре стороны обсудили итоги российско-американских переговоров с участием Тиллерсона, прошедшие 12 апреля в Москве, а также результаты телефонных переговоров в «нормандском формате», состоявшихся 18 апреля.

Напомним, машина мониторинговой миссии ОБСЕ подорвалась на противотанковой мине, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения. В Народной милиции ЛНР заявили, что в районе происшествия действовала деверсионно-разведывательная группа украинских силовиков.

Как стало известно, погибший сотрудник ОБСЕ являлся гражданином США, ранены граждане Чехии и Германии.

По словам генсека ОБСЕ Ламберто Заньера, в ЛНР началось расследование инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США

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